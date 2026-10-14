El Atlético de Madrid no facilitará entradas a la afición del Deportivo

La afición del Deportivo no tendrá posibilidad de acompañar a su equipo en el Metropolitano en el encuentro que se disputa dentro de dos fines de semana en Madrid. La entidad blanquiazul recibió la comunicación oficial por parte del Atlético de Madrid. Tal y como ha podido confirmar Quincemil, el club herculino ha decidido responder con la misma moneda y, dentro del principio de reciprocidad, tampoco venderá entradas a la afición colchonera en el partido de la segunda vuelta.

De esta forma la afición deportivista no podrá apoyar a su equipo en un desplazamiento que se esperaba que fuera masivo. La razón que aduce la entidad rojiblanca es la celebración del Día de las Peñas.

Lo cierto es que el desplazamiento iba a recibir un tratamiento especial de seguridad ante el enfrentamiento que existe entre el Frente Atlético y Riazor Blues a raíz del asesinato de Jimmy en las afueras del Vicente Calderón.

Aquel día buena parte de la afición atlética silbó a sus radicales tras los lamentables hechos sucedidos en el Manzanares.

El encuentro se jugará el sábado 24 de octubre a las 21 horas y los de Hidalgo buscarán una victoria en uno de los campos más exigentes de la competición.