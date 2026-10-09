Antonio Hidalgo confirmó en rueda de prensa que los dos atacantes formarán parte de la lista de convocados ante las ausencias de Zaka y Auba

El Deportivo busca soluciones a las bajas de Zaka y Auba: Kevin y Ochoa viajarán con el primer equipo a San Sebastián

Las lesiones de Zaka y Auba condicionan y mucho el ataque del Deportivo en su visita a Anoeta. Antonio Hidalgo confirmó que los dos jugadores estarán fuera de la dinámica del primer equipo durante varias semanas y ahora es el turno de tomar decisiones y reestructurar el ataque deportivista.

El técnico confirmó en rueda de prensa que tanto Kevin como Martín Ochoa formarán parte de la expedición blanquiazul desplazada a San Sebastián.

Kevin fue titular en los dos amistosos que el equipo disputó durante el parón de selecciones e Hidalgo destacó su compromiso y buen hacer en estas semanas. En el caso de Martín Ochoa será su primera convocatoria esta temporada. El delantero marcó hace tres años un gol clave para el Dépor en su visita a Sabadell en la temporada del ascenso. Después encadenó varias cesiones en las que las cosas no terminaron de salir bien pero este año ha regresado con fuerza al equipo que dirige Manuel Pablo.

Precisamente estas dos ausencias condicionarán el partido de un Fabril que recibe al Racing de Ferrol este sábado en Riazor a las 16:30 horas. Manuel Pablo tendrá que conformar un nuevo ataque en el que seguramente aparecerá Iker Gil.