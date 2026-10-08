Marathon Inferior alcanza un acuerdo con el Deportivo y logra revocar las condiciones particulares

Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces han anunciado un acuerdo con el Dépor para poner fin al conflicto iniciado el pasado 7 de julio, cuando la entidad publicó el documento de Condiciones Particulares para los abonados de esta grada. El pacto contempla la revocación de ese documento y la incorporación de las nuevas condiciones a las Condiciones Generales de Contratación de Abonos.

Según explican los colectivos, el acuerdo fue ratificado en la reunión mantenida con el Deportivo el pasado 23 de septiembre y supone, según su valoración, el cumplimiento de su principal objetivo durante las negociaciones: dejar sin efecto las condiciones particulares que habían generado el conflicto.

El nuevo acuerdo se articula mediante un anexo a las Condiciones Generales de Contratación de Abonos que recoge un total de 14 cláusulas. En ellas se establecen los procedimientos de identificación y control de acceso aplicables a Marathon Inferior, así como las condiciones para el tratamiento de los datos personales de los abonados.

Entre las nuevas medidas figura también el sistema para la cesión del abono. La persona que vaya a utilizarlo como beneficiaria deberá proporcionar una copia del anverso del DNI y aceptar el nuevo anexo. Además, las cesiones tendrán que realizarse a través de los canales telemáticos oficiales habilitados por el Deportivo para evitar posibles incumplimientos.

El club habilitará en las próximas horas un mecanismo dentro del Área Privada del Abonado para que los aficionados de Marathon Inferior puedan completar el proceso. Será necesario leer íntegramente el nuevo anexo y aceptar sus condiciones marcando la casilla correspondiente. Una vez realizado este trámite, el nuevo documento entrará en vigor y quedarán sin efecto las anteriores Condiciones Particulares para Marathon Inferior.

El acuerdo también incluye un compromiso de los colectivos para tratar de erradicar los cánticos que puedan derivar en sanciones económicas para el Deportivo, una de las cuestiones incluidas en las nuevas condiciones pactadas entre ambas partes.

Los colectivos consideran que el resultado de las negociaciones supone "todo un éxito" y califican el acuerdo como satisfactorio para las partes implicadas. En su comunicado recuerdan además la movilización desarrollada por la afición deportivista desde la primera asamblea informativa del 9 de julio, así como las distintas protestas y acciones llevadas a cabo durante estos meses.

En este sentido, destacan especialmente las muestras de apoyo recibidas y la presencia de camisetas naranjas en Riazor como símbolo de las movilizaciones. "Cada muestra de apoyo, cada camiseta naranja que se vio en Riazor, cada persona que participó en las diversas iniciativas y protestas sirvió para ejercer la presión necesaria", señalan.

Los colectivos dan así por cerrada una etapa que califican como "una de las más oscuras en la historia moderna del Deportivo", aunque advierten de que el acuerdo no supone el final de sus reivindicaciones. Entre sus próximos objetivos sitúan evitar subidas indiscriminadas del precio de los abonos en próximas temporadas y reclamar mejoras en las gradas del estadio.

"Este acuerdo no es un punto y final", remarcan, antes de asegurar que mantendrán su compromiso para seguir trabajando por la mejora de las condiciones de los deportivistas.