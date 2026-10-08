Aubameyang, mejor jugador del Dépor en septiembre, espera volver en 6-8 semanas: "Voy poco a poco"

Pierre-Emerick Aubameyang ha recibido este jueves el premio Estrella Galicia al mejor jugador del Deportivo durante el mes de septiembre, un reconocimiento que el delantero ha asegurado que tiene un significado especial por venir directamente de la afición. El futbolista blanquiazul, que ha tenido un destacado inicio de temporada pese a la lesión que sufrió recientemente, se mostró "muy contento" por el galardón.

"Colecciono muchos premios en mi carrera, pero este es muy especial porque para mí es como un gran agradecimiento de la afición, de la gente aquí en Galicia", explicó Aubameyang. El atacante llegó al Dépor este verano y rápidamente se convirtió en una de las principales referencias ofensivas del equipo, acumulando cinco goles y asistencias antes de sufrir el percance en su rodilla.

El delantero continúa ahora con su recuperación después de pasar por el quirófano. Aubameyang explicó que ya ha dejado atrás las muletas y que ha comenzado a trabajar con bicicleta. "Cada día estoy mejorando. Ya las muletas están fuera, entonces caminando poco a poco estoy empezando con la bici", señaló. Su objetivo es avanzar sin molestias y esperar hasta poder volver a correr sobre el césped para conocer realmente cuánto tiempo le queda para regresar.

Los plazos que maneja el entorno del jugador apuntan a una baja de entre seis y ocho semanas, aunque Aubameyang prefiere no fijarse una fecha concreta. "Voy a ir poco a poco. Lo que va a determinar el tiempo es cuando voy a salir al campo corriendo", explicó. "Cuando salgo al campo ya podría decir cuánto tiempo falta".

El atacante recordó también cómo se produjo la lesión. Fue durante un partido, en una acción a balón parado, cuando levantó la pierna derecha para intentar evitar que un córner saliera por la línea. Al aterrizar sintió el dolor y, aunque inicialmente trató de continuar, comprobó poco después que no podía correr al cien por cien. "Ahí he dicho: tiene pinta que no está bien", relató.

Tras el encuentro, el dolor aumentó. "Después del partido, si estás caliente, no lo sientes mucho, pero el día después me levanté fatal", explicó Aubameyang, que trasladó entonces al cuerpo médico sus molestias y terminó sometiéndose a una artroscopia. Se trata de la primera lesión de larga duración que sufre en su carrera y reconoció que los primeros días fueron especialmente complicados.

"Cuando me ha dicho el doctor que tenía que hacer artroscopia, fue un poquito duro mentalmente", admitió. El delantero destacó en ese momento el apoyo de su familia, hasta el punto de que sus hermanos viajaron desde Italia para acompañarlo. "Tengo la suerte de que tengo una familia que está conmigo", señaló.

Aubameyang también habló del ambiente en el vestuario durante estas semanas, especialmente después de que varios futbolistas del Dépor hayan sufrido lesiones durante el mismo periodo. El delantero destacó la actitud del grupo y aseguró que todos han intentado apoyarse mutuamente. "Tenemos un grupo con mucha positividad. Todos hemos enviado mensajes a todos y hablando tranquilamente", explicó.

El atacante blanquiazul aprovechó además para referirse a Nsongo Bil, que se queda como uno de los principales recursos ofensivos disponibles ante las bajas. Aubameyang le pidió que no se deje llevar por la presión y que continúe jugando con naturalidad. "No tiene que caer en la presión de 'tengo que hacer'. Lo más importante para él es continuar jugando como está haciendo, que está ayudando muchísimo al equipo", señaló.

Pese al contratiempo, Aubameyang se mostró satisfecho con su comienzo como jugador del Deportivo. "Desde cuando llegué estoy muy bien porque la gente está bien conmigo", explicó. El delantero aseguró que había realizado una preparación específica antes de comenzar la temporada para rendir al máximo con el conjunto blanquiazul y que, una vez recuperado, quiere volver a ofrecer el mismo nivel.

"Pasó lo que pasó. Ahora hay que mirar delante y cuando voy a empezar de nuevo, hacer lo mismo", resumió.

El futbolista no podrá estar este domingo ante la Real Sociedad, pero confía plenamente en sus compañeros. Aubameyang destacó el trabajo realizado durante el parón y aseguró que el equipo mantiene la ilusión con la que comenzó la temporada. "Somos un buen grupo y la verdad es que el próximo partido somos capaces de ir fuera y podemos hacer un gran partido", afirmó.

También hubo tiempo para hablar de sus características celebraciones. El delantero recibió el deseo de que pronto vuelvan sus goles y sus conocidas volteretas tras marcar. Aubameyang respondió con un "seguro, cien por cien", aunque dejó claro que primero debe completar la recuperación. "Primero me recupero y después, ya cuando esté estable el menisco, ya veremos otras volteretas", bromeó.