El coruñés Óscar Pinchi inicia una nueva etapa en el extranjero

La trayectoria de Óscar Pinchi como futbolista vive un nuevo y exótico capítulo. El jugador de 30 años jugará en la Segunda División de Grecia, concretamente en las filas del Anagennisi Karditsa. El extremo ha hecho las maletas con mucha asiduidad a lo largo de una carrera deportiva que inició muy joven en las filas del Deportivo. Con el club de su ciudad debutó en Copa del Rey en diciembre de 2015, mientras que su debut en Primera División llegaría en enero de 2017 con solo 21 años. Aquel día ingresó en el terreno de juego en sustitución de Joselu y su debut liguero se produjo en el Estadio de Gran Canaria.

En junio de 2018 puso fin a su relación con el Deportivo y se marchó al filial del Atlético de Madrid. Una temporada después sería el Extremadura el que anunciaría su llegada por tres temporadas. Vistiendo la camiseta del conjunto extremeño vivió una de las situaciones más recordadas en su carrera. Era julio de 2020 y los extremeños visitaban Riazor en la antepenúltima jornada de liga. Tras una remontada espectacular en liga, el Dépor necesitaba ganar para sellar media permanencia tras un año muy complicado. Un Extremadura con bajas y muchos problemas se presentó en Riazor con un equipo plagado de juveniles y canteranos. Con todo a su favor, el Dépor perdió 2-3 con dos goles de Óscar Pinchi en el minuto 83 y 91. El Dépor acabaría descendiendo a Segunda B tras el famoso 'Caso Fuenlabrada'.

Precisamente tras ese capítulo el coruñés firmó por el Fuenlabrada y se mantuvo en Segunda División. Luego llegó un fichaje por la UD Las Palmas, aunque nunca llegó a encontrar estabilidad en el conjunto canario y fue cedido al Mirandés. Después se marchó unos meses a Turquía antes de recalar en el Racing de Ferrol. En agosto de 2025 fichó por el Volos de Grecia aunque a los pocos meses regresó al Extremadura. Tras ayudar a lograr el ascenso a Primera Federación, Pinchi vuelve a hacer las maletas para regresar a Grecia.

Su nuevo club, el Anagennisi Karditsa, milita en la Segunda División de Grecia y no ha arrancado muy bien la temporada. Es antepenúltimo con solo cuatro puntos tras lograr dos empates en las cuatro primeras jornadas ligueras.