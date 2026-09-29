Leo Román, único jugador intocable para Antonio Hidalgo

El guardameta es el único futbolista del Deportivo que ha sido titular en las siete primeras jornadas del campeonato liguero

El Deportivo aprovecha este parón por selecciones para recargar pilas y hacer un primer balance de las siete primeras jornadas del campeonato liguero. Con varios jugadores de baja por las diferentes lesiones sufridas en los últimos días, la plantilla regresa este miércoles al trabajo. En este primer tramo de temporada un único futbolista de la plantilla ha sido titular en las siete primeras jornadas ligueras: Leo Román.

El guardameta llegó este verano procedente del Mallorca. Aunque el club nunca confirmó la cantidad exacta que desembolsó para hacer con el futbolista, el club hizo un esfuerzo importante para hacerse con un portero que debutó con la selección española en la previa del Mundial. Román es un fijo para Antonio Hidalgo y aunque ha cometido errores no se valora un cambio en la portería a corto o medio plazo.

Con seis titularidades aparecen Ximo, Quagliata, Soriano, Amatucci, Nsongo y Aubameyang. Estos seis futbolistas forman la columna vertebral de un equipo que en el resto de posiciones ha rotado bastante. Además la grave lesión de Aubameyang obligará a Antonio Hidalgo a hacer rotaciones en la punta de ataque. En la situación contraria aparecen los porteros suplentes, Germán y Ferllo y dos jugadores de campo como Barcia o Comas. Ninguno de los cuatro ha debutado. Angeliño y Zaka no llegan a los 70 minutos. Adama, Villares, Casadó y Mella oscilan entre los 110 y los 120 en estas primeras siete jornadas de liga.

Tras el parón el equipo afronta cuatro partidos muy importantes en el mes de octubre. Primero visitará a la Real Sociedad, recibirá al Levante, viajará al Metropolitano y jugará en casa ante el Levante. Cuatro encuentros que marcarán el futuro más inmediato del conjunto coruñés.