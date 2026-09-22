Diego Villares: De las dudas en el Fabril a marcar en Primera

No había tenido muchas oportunidades en el inicio de temporada, pero Diego Villares siempre está ahí para ayudar a su equipo. Sumó 58 minutos en las dos primeras jornadas y luego se pasó cuatro sin saltar al terreno de juego. Eso no fue impedimento para que Antonio Hidalgo tirase de él en cuanto Marc Casadó se vio obligado a abandonar el terreno de juego por lesión.

Tras unos minutos iniciales en los que acusó el hecho de no haber podido ni siquiera calentar en la banda, el de Villalba fue creciendo junto al equipo en la segunda mitad. Y ahí llegó el minuto 87 en el que Villares remataba un gran centro de Mario Soriano y establecía el empate ante el Betis.

Mientras los colegiados confirmaban que la acción era válida el futbolista empezaba a emocionarse en el terreno de juego. Solo él sabe qué pensamientos circulaban en ese momento por su mente, pero sin duda su historia es una de esas con la que muchos niños de A Coruña sueñan cada noche.

Villares llegó al Fabril procedente del Racing Vilalbés. Siempre ha sido una persona humilde y familiar y la adaptación a su nueva vida lejos de Vilalba no resultó sencilla. De hecho acabó regresando al Racing durante media temporada. Allí cogió las fuerzas suficientes para regresar más fuerte en lo que podía ser su última oportunidad de alcanzar la élite. Arrancó la temporada 20-21 en el segundo equipo y promocionó al primer equipo. Al ser mayor de 23 años ya no podía regresar al Fabril.

Sin hacer mucho ruido pero con un trabajo diario inquebrantable, Villares logró asentarse en el equipo. La temporada 21-22 le sirvió para asentarse como un jugador importante y disputó un total de 37 partidos. Además logró su primer gol con los coruñeses en la victoria por cuatro goles a tres sobre el Tudelano en la jornada 36. El equipo acabó en segunda posición y caería ante el Albacete en el partido definitivo por el ascenso.

Diego ya estaba completamente asentado en el primer equipo y empezó a ver portería con más asiduidad. Encadenó tres temporadas seguidas anotando un total de cuatro goles en cada una de ellas. Por fin pudo disfrutar del éxito y la alegría del ascenso y el regreso del equipo al fútbol profesional. La temporada pasada disputó 36 encuentros y anotó otros dos goles más. Pero sin duda la mayor alegría era devolver a su Dépor a Primera. Este año la competencia ha aumentado pero Villares siempre responde y su gol ante el Betis es un claro ejemplo de ello.

La historia de Villares debe servir como inspiración para todos esos críos que sueñan con alcanzar la élite vistiendo la camiseta del Dépor. Sus números hablan por sí solos: 206 partidos con el primer equipo y 16 goles.