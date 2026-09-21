Soto Grado ignoró la llamada del VAR en la patada que recibió Ximo Navarro y decidió no expulsar al Cucho

La polémica revisión del VAR en Riazor: “Para mí toca balón y ese jugador mete la cabeza ahí”

La patada en la cabeza que recibió Ximo Navarro sigue generando comentarios y explicaciones en redes sociales. Rápidamente la RFEF mostró cómo fue la conversación entre Soto Grado y el árbitro del VAR. “Te recomiendo que acudas al VAR para valorar un posible juego peligroso brusco”.

El estadio se impacientaba y pedía la cartulina roja directa del Cucho cuando las imágenes se vieron por el videomarcador. A pesar de ello y con un tono que denotaba cierta prepotencia, Soto Grado mantuvo su decisión. “Para mí el jugador del Betis toca balón y ese jugador mete la cabeza ahí. Voy a pitar la falta y se acabó”.

Un día más vuelve a faltar un criterio único a la hora de analizar estas jugadas. Y es que en Riazor el propio Ximo fue expulsado por una acción similar a la de ayer. También Quique González hace unas temporadas vio la cartulina roja al hacer una chilena e impactar en el jugador contrario.

En redes la mayoría de analistas arbitrales coinciden en señalar que el jugador bético debió ser expulsado a pesar de no haber voluntariedad. La acción se saldó sin ningún tipo de cartulina y con una brecha importante en la cabeza de Ximo Navarro.