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La polémica revisión del VAR en Riazor: “Para mí toca balón y ese jugador mete la cabeza ahí”
Soto Grado ignoró la llamada del VAR en la patada que recibió Ximo Navarro y decidió no expulsar al Cucho
La patada en la cabeza que recibió Ximo Navarro sigue generando comentarios y explicaciones en redes sociales. Rápidamente la RFEF mostró cómo fue la conversación entre Soto Grado y el árbitro del VAR. “Te recomiendo que acudas al VAR para valorar un posible juego peligroso brusco”.
El estadio se impacientaba y pedía la cartulina roja directa del Cucho cuando las imágenes se vieron por el videomarcador. A pesar de ello y con un tono que denotaba cierta prepotencia, Soto Grado mantuvo su decisión. “Para mí el jugador del Betis toca balón y ese jugador mete la cabeza ahí. Voy a pitar la falta y se acabó”.
Un día más vuelve a faltar un criterio único a la hora de analizar estas jugadas. Y es que en Riazor el propio Ximo fue expulsado por una acción similar a la de ayer. También Quique González hace unas temporadas vio la cartulina roja al hacer una chilena e impactar en el jugador contrario.
En redes la mayoría de analistas arbitrales coinciden en señalar que el jugador bético debió ser expulsado a pesar de no haber voluntariedad. La acción se saldó sin ningún tipo de cartulina y con una brecha importante en la cabeza de Ximo Navarro.
🗣 AUDIO REVISIÓN VAR 🗓 Jornada 7 | Primera División ⚽ @RCDeportivo 🆚 @RealBetis | 45’ + 1’ #ArbitrajeRFEF | @CTARFEF https://t.co/8VkoRsQA76— RFEF (@rfef) September 20, 2026