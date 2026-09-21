El Deportivo pierde tres meses a Marc Casadó tras ser operado de una fractura de clavícula

El centrocampista fue operado este mismo lunes de una fractura de clavícula que se produjo en el partido ante el Betis

Malas noticias para el Deportivo en forma de lesión. Uno de los grandes fichajes de la temporada, Marc Casadó estará unos tres meses lejos de los terrenos de juego tras la lesión que se produjo en el partido ante el Betis.

Antonio Hidalgo ya era pesimista nada más terminar el encuentro y los peores presagios se han cumplido. Casadó ha sido operado esta misma mañana de una fractura en su clavícula derecha. El doctor Arriaza ha sido el encargado de realizar la operación quirúrgica.

El futbolista se retiró lesionado en la primera parte y fue inmediatamente sustituido por Diego Villares. La lesión se produjo tras una mala caída tras una entrada de un jugador bético.

Hidalgo pierde una pieza fundamental en el centro del campo. En el club esperan que Noé Carrillo pueda ir entrando en dinámica de primer equipo en las próximas semanas mientras sigue con su recuperación de esguince de tobillo que se produjo ante el Real Madrid en el Teresa Herrera.