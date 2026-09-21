El Dépor ya conoce el horario de su visita al Atlético de Madrid en una nueva jornada de LaLiga

LaLiga ha confirmado el horario de la décima jornada de LaLiga EA Sports, en la que el Deportivo tendrá que afrontar uno de los desplazamientos más exigentes de la temporada. El conjunto blanquiazul visitará al Atlético de Madrid el sábado 24 de octubre a las 21:00 horas en el Riyadh Air Metropolitano. El encuentro podrá seguirse en directo a través de Movistar LaLiga.

Los próximos horarios del Dépor

Tras el parón internacional, a la vuelta de los compromisos con las selecciones nacionales, el Deportivo viajará a San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad el domingo 11 de octubre a las 16:15 horas, en la octava jornada.

El siguiente compromiso será ya en Riazor frente al Levante, el viernes 16 de octubre a las 21:00 horas.