Deportivo 1- Betis 1: Villares rescata un punto al borde del final

El Dépor empató a uno ante el Betis gracias a un buen tanto de Villares en el tramo final de partido. Antes Cucho había adelantado al Betis con un buen disparo desde la frontal al borde del descanso.

Los coruñeses pusieron fin a la primera semana con tres partidos de la temporada y sumaron dos puntos de nueve posibles. Poco se puede reprochar a un equipo que se vació y dio todo durante los noventa minutos.

La primera mitad fue igualada y con pocas ocasiones de gol. Hidalgo apostó por un once con cambios y un centro del campo formado por Riki, Mario y Casadó. El ex del Barça tuvo que ser sustituido tras lesionarse en el hombro. En su lugar entraba Diego Villares.

El choque iba a cambiar al borde del descanso con el gol del Cucho Hernández. El atacante superaba a Leo con un disparo desde la frontal que se alojaba en la meta blanquiazul.

Una semana más habría hueco para la polémica arbitral. El VAR llamó al colegiado por una clara patada de Cucho que era roja directa. Sin embargo el colegiado mantuvo su decisión y no sacó cartulina.

El equipo salió espoleado en la segunda mitad y se fue a por el empate. La falta de puntería condenaba a los de Hidalgo que se encontraban con Vallés una y otra vez. Mella perdonó un mano a mano claro pero el empate estaba cada vez más cerca.

Los cambios mejoraron al equipo y Aubameyang disfrutó de una clara ocasión tras un gran balón de Quagliata. También pudo sentenciar el Betis pero Leo salvó con una buena intervención y luego la defensa sacó el balón bajo palos.

El empate se hacía esperar pero llegaría en el tramo final de partido. Gran balón de Mario y Villares anotaba el gol que ponía las tablas en el marcador. Lo intentó el Dépor hasta el final y tuvo alguna ocasión para llevarse la victoria pero no lo consiguió