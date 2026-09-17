Qué pasó con el Deportivo ante el Sevilla: las claves de su primera derrota de la temporada

La primera derrota del Deportivo en liga deja una sensación amarga en la afición. La expectación ante la visita del Sevilla era máxima tras el buen arranque liguero. Los coruñeses llegaban al duelo con menos descanso que su rival y eso propició una revolución en el once de Hidalgo.

Y el resultado de esos cambios nos dejó la versión más floja del equipo en este inicio de campeonato. La línea defensiva cambió casi por completo y solo repitió Josema Giménez. El uruguayo notó el cansancio y dejó peores sensaciones que en su estreno. El resto de elegidos fueron Altimira, Loureiro y Angeliño. Ninguno de los tres estuvo especialmente inspirado.

Angeliño además completó su amargo debut con una entrada terrorífica sobre Cuevas que le valió la expulsión con tarjeta roja directa. Tampoco estuvo cómodo un Altimira que no se parece en nada al jugador de la temporada pasada.

En el centro del campo el elegido fue Riki. El asturiano completó un encuentro discreto. El centro del campo echó en falta a Casadó y Soriano. Ante el Sevilla fue un problema constante la falta de balones a los atacantes. El Sevilla detectó bien las carencias del Dépor y planteó un partido rocoso y de muchos duelos físicos.

En ataque Yeremay estrenaba titularidad pero el canario evidenció que sigue lejos de su mejor estado de forma. La puesta a punto está costando más de lo esperado y salvo algún destello puntual, no generó peligro sobre la portería contraria.

Luis García reconoció en sala de prensa que el descanso de dos días sobre su rival se notó en el partido. En esa línea también se pronunció Antonio Hidalgo, tanto en la previa como en el post partido. Sin embargo el técnico dejó en el campo a jugadores que no estaban haciendo un buen encuentro y retiró en el descanso a Nsongo Bil, un jugador muy físico y que estaba siendo de lo más destacado del equipo. Una semana más David Mella se quedó sin minutos y tampoco fue utilizado como posible revulsivo.

La competición no deja tiempo para las lamentaciones y el equipo deberá recuperarse en tiempo récord para recibir el domingo a las 18:30 horas al Betis. El conjunto andaluz juega esta tarde su partido de liga y llegará con menos descanso que los coruñeses a la cita del domingo.

Situación tranquila en la tabla

A falta de dos partidos para que finalice la jornada, el buen arranque liguero del equipo permite a los de Hidalgo relativizar la derrota ante el Sevilla. Los herculinos son séptimos con nueve puntos y un colchón de seis sobre el descenso.