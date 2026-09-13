Getafe - Deportivo | Horario y alineaciones del partido de fútbol de LaLiga EA Sports

El Deportivo visita el Coliseum de Getafe este domingo a las 18:30 con el objetivo de mantener la buena racha de resultados conseguidos hasta la fecha. Con ocho puntos en las cuatro primeras jornadas los de Hidalgo son uno de los equipos de moda del campeonato.

Los coruñeses se medirán a un competitivo Getafe dirigido por el sempiterno José Bordalás. El conjunto madrileño ha comenzado la temporada con cuatro puntos, los cuatro logrados en su feudo. Con bajas importantes como la de Femenía o Zaid Romero por sanción, el Geta será un duro rival para los herculinos. El Dépor llega con pocas novedades y Antonio Hidalgo tiene a su disposición a toda la plantilla deportivista y solo Asp Jensen sufrió problemas físicos durante la semana por un proceso vírico.

Sigue en Quincemil el minuto a minuto con todo lo que ocurra en el Coliseum: goles, ocasiones, tarjetas, cambios y todas las reacciones del Getafe - Dépor.