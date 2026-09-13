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Getafe - Deportivo | Horario y alineaciones del partido de fútbol de LaLiga EA Sports
Sigue con nosotros el partido correspondiente a la quinta jornada del campeonato nacional de Liga entre Getafe y Deportivo
El Deportivo visita el Coliseum de Getafe este domingo a las 18:30 con el objetivo de mantener la buena racha de resultados conseguidos hasta la fecha. Con ocho puntos en las cuatro primeras jornadas los de Hidalgo son uno de los equipos de moda del campeonato.
Los coruñeses se medirán a un competitivo Getafe dirigido por el sempiterno José Bordalás. El conjunto madrileño ha comenzado la temporada con cuatro puntos, los cuatro logrados en su feudo. Con bajas importantes como la de Femenía o Zaid Romero por sanción, el Geta será un duro rival para los herculinos. El Dépor llega con pocas novedades y Antonio Hidalgo tiene a su disposición a toda la plantilla deportivista y solo Asp Jensen sufrió problemas físicos durante la semana por un proceso vírico.
Sigue en Quincemil el minuto a minuto con todo lo que ocurra en el Coliseum: goles, ocasiones, tarjetas, cambios y todas las reacciones del Getafe - Dépor.
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El Dépor, preparado en Getafe
Los futbolistas de Antonio Hidalgo ya están calentando en el césped de un renovado Coliseum.
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Victoria del Fabril
A media hora del comienzo del partido del Deportivo tenemos buenas noticias del filial. El Fabril logra su primer triunfo de la temporada tras superar a la Ponferradina por dos goles a uno con un doblete de Guerrero.
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Tenemos once del Getafe
El Getafe sale con David Soria, Mojica, Djené, Gudelj, Boselli, Mangala, Mario Martin, Satriano, Terrats, Iván y Ese Unal.
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Gijselhart fuera de la convocatoria
El banquillo estará formado por Ferllo, Altimira, Villares, Zaka, Yeremay, Mella, Riki, Loureiro, Angeliño, Asp Jensen, Ede y Adama. Se quedan fuera de la convocatoria Germán, Comas, Barcia y Gijselhart.
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Ya tenemos 11 del Dépor con Casadó como novedad
El Deportivo facilita el once que saltará al césped de Riazor con Leo Román, Ximo, Noubi, Giménez, Quagliata, Casadó, Amatucci, Soriano, Luismi, Aubameyang y Nsongo.
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Gol del Fabril
Adrián Guerrero transforma un penalti por mano en área de la Ponfe y establece el empate a uno.
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El Fabril en juego
Como aperitivo del Getafe - Deportivo, tenemos fútbol en Riazor. En estos momentos minuto 52 de partido, pierden los de Manuel Pablo por cero goles a uno ante la Ponferradina.
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Bienvenidos al Getafe - Deportivo
Bienvenidos a la retransmisión de este partido entre Getafe y Deportivo de la quinta jornada del campeonato nacional de Liga. La expedición blanquiazul llegó ayer sábado a tierras madrileñas para disputar un partido en el que se esperan temperaturas muy altas.