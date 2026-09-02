El Dépor está de vuelta: los fichajes que han disparado la ilusión en A Coruña

El Deportivo está de vuelta en Primera División y lo hace con una plantilla completamente renovada. El conjunto blanquiazul ha protagonizado un mercado de fichajes de enorme impacto para su regreso a la máxima categoría, incorporando jugadores con experiencia en algunas de las principales ligas europeas y varias apuestas de futuro.

El club coruñés ha realizado una importante inversión económica para construir un equipo competitivo. A las operaciones en propiedad se han sumado varias cesiones y futbolistas que llegaron libres, dando forma a una plantilla en la que conviven jóvenes talentos con jugadores que acumulan cientos de partidos al máximo nivel.

El mercado empezó ya en junio

El mercado deportivista arrancó con Teun Gijselhart, anunciado el 19 de junio. El centrocampista neerlandés, nacido en Ámsterdam en 2005, llegó procedente del De Graafschap, donde había disputado 39 partidos durante la temporada anterior. Antes había pasado por el PEC Zwolle y se había formado en las categorías inferiores del AZ Alkmaar. El Deportivo pagó alrededor de un millón de euros por el futbolista, que firmó hasta 2030.

Ejecutar la cláusula de Leo Román

El 3 de julio llegó el primer gran bombazo del mercado. El Deportivo anunció el fichaje de Leo Román, procedente del Mallorca, en una operación valorada en unos nueve millones de euros aunque algunas fuentes rebajan esas cifras. El portero ibicenco, nacido en 2000, se convirtió en el fichaje más caro de la historia reciente del club y firmó hasta 2031. Su llegada responde a la intención del Dépor de tener un guardameta de presente y futuro para afrontar su regreso a Primera. Justamente había debutado unos días antes con la Selección Española en Riazor, en el último partido antes de salir hacia Estados Unidos para conquistar el segundo Mundial.

El tercer gran movimiento fue Lorenzo Amatucci, anunciado el 8 de julio. El italiano, nacido en Arezzo en 2004, llegó procedente de la Fiorentina a cambio de unos 2,5 millones de euros. El centrocampista venía de disputar 42 partidos con Las Palmas, donde jugó cedido, y anteriormente había pasado por Ternana y Salernitana. Internacional con Italia en categorías inferiores, firmó con el Deportivo hasta 2031.

Unos días después llegó una de las grandes apuestas de futuro del club. Jonathan Asp Jensen fue anunciado el 13 de julio como nuevo jugador deportivista procedente del Bayern de Múnich. El danés, nacido en 2006, costó alrededor de seis millones de euros y firmó también hasta 2031. Formado en la cantera del conjunto alemán, llegó a debutar con el primer equipo y posteriormente jugó cedido en el Grasshopper suizo, donde terminó de demostrar su potencial.

La primera bomba, Aubameyang

El 16 de julio se produjo otra incorporación que elevó todavía más el nivel mediático del proyecto. Pierre-Emerick Aubameyang aterrizó en A Coruña procedente del Olympique de Marsella. El delantero gabonés, nacido en 1989, firmó hasta 2028 después de que el Deportivo abonase alrededor de 1,5 millones de euros por su incorporación.

Aubameyang llegaba con un currículum difícil de igualar. Antes de recalar en el Deportivo había jugado en clubes como el Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona, Chelsea y Marsella. En Dortmund marcó 141 goles en 213 partidos y en el Arsenal consiguió 92 tantos en 163 encuentros. Su llegada convirtió al Dépor en uno de los grandes protagonistas del mercado y aportó al vestuario una referencia ofensiva con una enorme experiencia internacional.

La siguiente apuesta fue Bright Ede, anunciado durante el mes de julio. El central polaco, nacido en Varsovia en 2007, llegó desde el Motor Lublin por aproximadamente 1,5 millones de euros y firmó hasta 2031. Con solamente 19 años, el defensor representa la política de futuro del club: juventud, capacidad de crecimiento y margen para convertirse en un activo importante del Deportivo.

Angeliño cumplió su sueño

El conjunto blanquiazul volvió a sorprender el 5 de agosto con la llegada de Angeliño. El lateral izquierdo coruñés regresó a casa después de una trayectoria internacional que le llevó por clubes como Manchester City, PSV Eindhoven, RB Leipzig, Galatasaray y Roma. El futbolista llegó cedido por la Roma hasta junio de 2027, con una opción de compra.

Angeliño aporta además una experiencia enorme en el fútbol europeo. Ha disputado más de un centenar de partidos en la Bundesliga, casi 70 en la Eredivisie y más de 60 en la Serie A, además de decenas de encuentros en la Champions League y la Europa League. Su regreso tiene también un componente sentimental, ya que el futbolista se formó en la cantera deportivista antes de emprender su carrera internacional.

Adama Traoré, blanquiazul

El Deportivo todavía tenía guardada otra sorpresa. El 26 de agosto anunció la incorporación de Adama Traoré, que llegó como agente libre procedente del West Ham. El extremo, nacido en Hospitalet de Llobregat en 1996, se formó en La Masia y llegó a debutar con el primer equipo del Barcelona antes de iniciar su aventura inglesa. Aubameyang jugó un papel clave en su llegada.

En la Premier League defendió las camisetas del Aston Villa, Middlesbrough, Wolverhampton, Fulham y West Ham. Acumula más de 270 partidos en la máxima categoría inglesa, además de experiencia en Champions y Europa League. Internacional absoluto con España, firmó con el Deportivo hasta 2028 y se convirtió en una de las incorporaciones más mediáticas del verano.

Los dos últimos regalos del cierre de mercado

Pero el Deportivo todavía tenía dos cartas reservadas para el último día del mercado. El 1 de septiembre llegaron dos nombres de enorme peso: José María Giménez y Marc Casadó.

Giménez aterrizó cedido por el Atlético de Madrid hasta junio de 2027. El central uruguayo, nacido en 1995, llevaba más de una década defendiendo la camiseta rojiblanca y acumulaba 270 partidos en Primera División y 69 en Champions League. Su palmarés incluye dos Ligas, una Europa League y una Supercopa de Europa, mientras que con Uruguay se acerca al centenar de internacionalidades.

El acuerdo se cerró en las últimas horas del mercado y supuso un importante esfuerzo del Atlético de Madrid, que renovó previamente al futbolista para facilitar su salida y asumirá parte de su salario. Giménez llega así al Deportivo para convertirse en uno de los líderes de una defensa que necesitaba experiencia para afrontar el salto de categoría.

Y cuando parecía que el mercado ya estaba cerrado, apareció Marc Casadó. El centrocampista catalán, formado en La Masia, fue anunciado también el 1 de septiembre como nuevo jugador del Deportivo. Llega cedido por el Barcelona hasta final de temporada.

Casadó, pese a tener solamente 22 años, ya sabe lo que es jugar al máximo nivel. Con el Barcelona ha disputado partidos de Liga y Champions League y ha ganado títulos como la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Además, ha sido internacional absoluto con España. Puede actuar como mediocentro y también ocupar posiciones defensivas, por lo que aporta polivalencia al equipo de Antonio Hidalgo. Y vivió en primera persona aquel 12 de mayo del 2024, cuando el Dépor regresó al fútbol profesional, aunque en este caso en el bando rival.

Perfiles distintos pero un mismo objetivo

Con estas diez incorporaciones, el Deportivo ha construido una plantilla muy diferente a la que consiguió el ascenso. Leo Román, Gijselhart, Amatucci, Asp Jensen y Ede representan la apuesta por el futuro, mientras que Aubameyang, Angeliño, Adama Traoré y Giménez aportan una enorme experiencia internacional. En medio de ambos perfiles aparece Casadó, un futbolista joven pero ya acostumbrado a competir en la élite.

El resultado es un Deportivo que no parece conformarse con regresar a Primera para intentar sobrevivir. La inversión, los nombres y la experiencia acumulada por los nuevos fichajes han elevado enormemente las expectativas en A Coruña. Ahora será Antonio Hidalgo quien tenga que encajar todas las piezas y convertir una de las plantillas más ilusionantes de los últimos años en un equipo capaz de competir contra los grandes del fútbol español.

El Dépor está de vuelta. Y lo hace con un mercado que ha conseguido devolver la ilusión a una afición que llevaba demasiado tiempo esperando volver a ver a su equipo entre los mejores.