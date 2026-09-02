Adama Traoré ya luce de blanquiazul: "El aficionado del Depor es un jugador más"

El Deportivo ya tiene a Adama Traoré como nuevo jugador blanquiazul. El extremo catalán fue presentado este miércoles en la ciudad deportiva de Abegondo después de incorporarse al equipo en el tramo final del mercado de fichajes. El futbolista, de 30 años, nacido en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), llega libre y ha firmado por dos temporadas.

Formado en la cantera del Barcelona, Adama desarrolló buena parte de su carrera en Inglaterra, donde militó en diferentes equipos de la Premier League. También regresó posteriormente al conjunto azulgrana y llegó a ser internacional absoluto con España.

El futbolista reconoció estar especialmente ilusionado con su regreso al fútbol español y con la posibilidad de hacerlo en A Coruña. "La oportunidad surgió porque mis agentes me lo comunicaron. Fue siempre una opción muy buena para mí, básicamente para poder volver a España, donde he nacido, y poder tener una proyección en mi carrera y poder tener esa experiencia también aquí en España", explicó.

Adama aseguró que el proyecto deportivo del Dépor tuvo un peso importante en su decisión. El extremo, además, habló con Aubameyang antes de aceptar la propuesta. "También hablé con Auba antes de venir aquí. Me aconsejó y me dijo lo bueno y lo interesante que es el proyecto. Eso me convenció mucho", señaló.

El nuevo jugador deportivista tiene además un recuerdo especial relacionado con el club coruñés, ya que se enfrentó al Deportivo durante su etapa en el Barça B. "Tengo historia con el Dépor. Fue uno de los primeros equipos contra los que debuté con el Barça B. Entonces parece que era cosa del destino también", recordó.

"El ambiente de Riazor fue increíble"

Adama ya pudo vivir desde la grada el ambiente de Riazor durante el partido frente al Valencia y no ocultó su sorpresa por la pasión que rodea al Deportivo.

"Sobre el campo fue increíble. El ambiente fue increíble. Solo tengo cosas positivas que decir desde que llegué aquí, tanto de las personas de la ciudad como de los aficionados. A mí me ha sorprendido para bien", aseguró.

El extremo destacó especialmente la importancia que tiene el club para los coruñeses. "Ser del Dépor es algo más que un deporte, es familiar, son orígenes. Veo que casi todo el mundo de Coruña es del Dépor, lo viven y lo transmiten", explicó.

Adama considera que ese respaldo puede tener un papel importante durante la temporada. "Pienso que eso es muy importante. Pienso que el aficionado es un jugador más dentro del campo", afirmó.

El futbolista está deseando poder vivir esa experiencia sobre el césped. "Muy contento con el gran partido que hizo el equipo y esperando mi momento y estar a disposición del entrenador", añadió.

Adama, cerca de poder debutar

Una de las principales incógnitas es cuándo podrá estrenarse con el Deportivo. El catalán lleva aproximadamente una semana trabajando con el equipo y asegura encontrarse en buenas condiciones, aunque será Antonio Hidalgo quien determine cuándo esté preparado para competir.

"Soy un tipo de profesional al que le gusta siempre estar preparado para el entrenador. Sí que es verdad que tiene que haber un proceso. No es lo mismo entrenar solo que entrenar con el equipo", explicó.

El futbolista destacó el trabajo que está realizando el cuerpo técnico para acelerar su puesta a punto. "Desde que he llegado aquí, el staff, los fisios y el médico han sido increíbles. Han estado controlándome físicamente para estar preparado a disposición del entrenador", indicó.

Preguntado por cuánto le falta para poder jugar, Adama fue optimista. "Mi sensación es que estoy bien, me siento bien. He entrenado con el equipo. Estoy haciendo trabajos extras que me piden, que también para mí son importantes", señaló.

El jugador explicó que el cuerpo técnico está utilizando los datos del GPS para controlar su evolución y comparar sus esfuerzos con los del resto de la plantilla. "Con la tecnología que hay en el fútbol se puede saber cuántos sprints tengo, cuántas carreras estoy haciendo, si estoy al 75% o al 90%", detalló.

"Pienso que mis números están muy cerca o están ya ahí. Básicamente siempre dependerá del entrenador", añadió.

Un jugador con varias posiciones

Adama llega principalmente para actuar como extremo, aunque su polivalencia puede permitir a Hidalgo utilizarlo en diferentes posiciones.

"El míster sabe las características que tengo. Por eso me ha fichado. Las diferentes posiciones en las que puedo ayudar al equipo cuando me necesite", explicó.

El catalán recordó que durante su carrera también ha jugado como carrilero y segundo punta, además de actuar en las dos bandas. "En todas esas posiciones que el míster me necesite estoy a su disposición para poder ayudar al equipo lo máximo posible", afirmó.

Sobre sus objetivos para esta temporada, Adama apuesta por no mirar demasiado lejos y centrarse en cada partido. "Intentar ganar todos los partidos que tenemos delante, ser competitivos en cualquier partido que tenemos delante y, a partir de ahí, trabajar y dar lo mejor de nosotros", resumió.

Su regreso a España tras años en Inglaterra

El extremo también comparó el fútbol inglés con el español después de haber pasado buena parte de su carrera en las islas. "En Inglaterra quizá es un fútbol un poquito más de ida y vuelta. Aquí es un poquito más de control, de posición de balón", explicó.

Adama, sin embargo, tiene claro que deberá adaptarse ahora a las ideas de Antonio Hidalgo. "Mi foco es el Dépor. Jugamos de diferentes maneras a como lo hacía el Barcelona y tendré que adaptar el sistema de juego y la forma de jugar del entrenador", apuntó.

Una preparación física que comenzó con 14 años

El futbolista también explicó durante su presentación el origen de la especial atención que siempre ha dedicado a su preparación física. Adama comenzó a trabajar de forma específica desde muy joven después de sufrir problemas de rodilla y pubalgia.

"Yo a los 14 o 15 años empiezo a tener problemas rotulianos y de pubalgia y empiezo a entender que necesito hacer un trabajo extra", relató.

Su objetivo pasó por fortalecer y equilibrar ambas piernas para reducir el riesgo de lesiones en las arrancadas, frenadas y cambios de dirección, movimientos especialmente importantes en su estilo de juego.

La llegada a Inglaterra supuso posteriormente otro cambio en su preparación. "Había diferencia de peso. Yo pesaba en esa época quizá 60 o 70 kilos. Hacen un programa normalmente cuando llegas a esa liga de subir de peso", explicó.

Ese trabajo físico siempre tuvo una condición: mantener sus principales virtudes. "Siempre tuve esa mentalidad de no perder mi parte de velocidad, de explosividad y cambio de dirección. Es una de las cosas que me caracteriza", afirmó.

Cucurella, uno de sus próximos rivales

La presentación también dejó una curiosa referencia a Marc Cucurella, con quien Adama podría volver a enfrentarse sobre el terreno de juego. En redes sociales se ha recuperado una antigua acción entre ambos que ha generado numerosos memes.

El nuevo jugador del Dépor restó importancia a esas imágenes. "Cucurella es un compañero de equipo, un compañero de selección. Solo queda en el campo. Él quiere ganar el partido y yo también", explicó.

"Queda en duelos y nada más. Lo de fuera son aficionados que lo hacen y forma parte del deporte", concluyó.