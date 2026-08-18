El BORME recoge el cese de Vicente Fernández como consejero del Deportivo

El Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) recoge el cese de Vicente Fernández Rodríguez como consejero del Real Club Deportivo, poniendo fin a una etapa de tres años en el órgano de administración blanquiazul.

Fernández se incorporó al consejo en julio de 2023, con la remodelación impulsada por Abanca tras la salida de Antonio Couceiro y la llegada de Álvaro García Diéguez a la presidencia. Su función dentro del club tuvo durante estos años un marcado carácter institucional, participando en actos y eventos y acudiendo en representación del Deportivo a diferentes compromisos públicos.

El consejo que tomó las riendas del Deportivo en 2023 estaba formado por Álvaro García Diéguez, como presidente; David Villasuso, como secretario; y los consejeros Álex Bergantiños, Carlos Ballesta, Michelle Clemente Escotet y Vicente Fernández.

Aquella composición apenas duraría un año. En septiembre de 2024, Juan Carlos Escotet asumió la presidencia del Deportivo y se produjo una nueva remodelación del órgano de administración. Escotet sustituyó a García Diéguez y se incorporaron Massimo Benassi, Marta Fernández Currás y Benito Couceiro, mientras que Michelle Clemente Escotet, Carlos Ballesta y Vicente Fernández continuaron en el consejo.

De este modo, Fernández fue uno de los consejeros que permanecieron tras el cambio de presidente de 2024, manteniendo su perfil fundamentalmente institucional hasta su salida ahora registrada oficialmente.

De técnico y preparador físico a consejero

Fernández cuenta con una trayectoria vinculada al deporte coruñés. Es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y ha trabajado como técnico y preparador físico, además de haber estado vinculado al Básquet Coruña y a diferentes actividades deportivas en el entorno de A Coruña.

Su incorporación al consejo en 2023 supuso, por tanto, la entrada de un perfil relacionado directamente con el ámbito deportivo en la estructura de gobierno del Deportivo. Durante su etapa en el órgano de administración, su cometido estuvo especialmente relacionado con la representación institucional de la entidad en actos y acontecimientos públicos.