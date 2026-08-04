Aubameyang: La estrella del Deportivo con tres nominaciones al Balón de Oro

El Deportivo sigue ganando repercusión con un mercado de fichajes que ha sorprendido al mundo del fútbol. Oficializado el regreso de Angeliño, otra de las caras nuevas de esta temporada, como es Aubameyang, sigue generando una gran expectación.

En este caso era la publicación oficial del Balón de Oro la que incluía su llegada al Dépor como uno de los movimientos más importantes del mercado de fichajes.

En ella aparece junto a futbolistas como Lewandowski, Griezmann o Bernardo Silva. Y es que el delantero estuvo nominado a este premio hasta en tres ocasiones. Fue en los años 2015, 2016 (mientras era jugador del Borussia) y 2019 (ya como jugador del Arsenal) aunque en ninguno de ellos salió ganador.

En su palmarés sí que figura el trofeo del Balón de Oro africano que consiguió en el año 2015 tras un espectacular rendimiento en Alemania con el Borussia Dortmund. El impacto de su llegada a A Coruña es espectacular y sólo en Instagram cuenta con 13 millones de seguidores.

En el aspecto deportivo, Auba ya ha debutado con el Dépor en los amistosos de pretemporada y logró su primer gol en el partido ante el Lugo disputado en Vilalba.

El atacante es una de las grandes sensaciones de este equipo que regresa a la élite de la mano de un jugador con un gran impacto mediático.