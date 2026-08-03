¿Se podrá seguir animando con pancartas en Riazor? El Dépor resuelve las dudas por los cambios en Marathón Inferior

El Dépor regresa esta temporada a la Primera División, pero la vuelta a la máxima categoría llega con cambios en las gradas de Riazor. Desde que se anunció la campaña de renovación de abonos, el foco ha estado en la bancada de Marathon Inferior, una zona del estadio que enfrenta cambios en sus condiciones de cara a la próxima temporada.

El descontento por las nuevas normas, que incluyen una identificación obligatoria o un compromiso mínimo de asistencia, motivó una multitudinaria protesta de aficionados el pasado 16 de julio y la celebración de dos reuniones del Foro Social de Abonados.

Ahora, el Deportivo ha publicado una serie de respuestas a los aspectos que más dudas han generado con este cambio de condiciones.

Entre ellos, el club subraya que "considera fundamental la existencia y el empuje de Marathón Inferior para que el equipo se sienta apoyado", así que argumenta que el objetivo de las nuevas medidas es que "la grada nunca llegue a cerrarse".

Autorización de la animación

Una de las principales novedades, y también de las que más críticas ha levantado, está en que será el propio club, por su responsabilidad legal, quien autorice y facilite "los elementos de animación —banderas, pancartas, bombos y megáfonos— que cumplan las condiciones técnicas y de seguridad".

Así que sí, se podrán seguir utilizando banderas, bombos, megáfonos o pancartas, "siempre que sean elementos autorizados y cumplan las condiciones técnicas y de seguridad". Además, se identificará a las personas responsables de su utilización y se vigilará que "los materiales sean adecuados y no contengan mensajes violentos, racistas, xenófobos, discriminatorios o prohibidos".

Desde el club blanquiazul insisten en que su objetivo no es limitar la animación en esta grada, sino "garantizar que pueda seguir animando y que ninguna conducta violenta, ofensiva o contraria a las normas ponga en riesgo su continuidad".

A esto añaden que "las condiciones no imponen ninguna obligación de animar, ni una intensidad ni una forma concreta de hacerlo".

El Dépor valora excepciones a la prohibición de prestar el abono en Marathón Inferior

Otra de las novedades pasa por la identificación de las personas titulares de cada localidad. En este sentido, el club explica que el objetivo es "evitar suplantaciones y usos indebidos de carnés y garantizar que, cuando sea necesario investigar una conducta concreta, pueda individualizarse la responsabilidad".

Así, aunque el trámite de renovación se puede hacer online, es necesario activar el abono presencialmente.

De esta forma, los abonados de esta grada no podrán prestar, compartir o reenviar su carné de socio. Aun así, "el Club es consciente de ciertas peticiones realizadas y está valorando posibles adecuaciones en este punto, siempre que permitan la correcta identificación del usuario del abono".

Los días de partido, la identificación la podrá llevar a cabo personal autorizado del RC Deportivo, la seguridad privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, "cada uno dentro de sus respectivas competencias".

Dependiendo de la gravedad de los hechos, las personas identificadas por haber cometido alguna infracción podrán ser expulsadas del estadio hasta perder su abono y la posibilidad de renovarlo.

17 expedientes en la 25/26

El origen de esta situación está en los 17 expedientes que la RFEF abrió al club en la temporada pasada, "todos ellos por hechos producidos en Marathón Inferior" entre los que estaban sanciones por cánticos contrarios a la normativa antiviolencia o el lanzamiento de objetos al campo. El importe total de las multas ascendió a 267.000 euros.

Algunos de los cánticos que motivaron estas sanciones fueron "La Romerada, puta pocilga, donde se juntan Ligallo y Policía, ¡Qué puto olor! ¡Qué porquería! Con una bomba todo yo volaría. Una explosión de Goma 2 y que le den por culo a Aragón. Esa Coruña que se la goza viendo quemarse a la puta Zaragoza" o "Y ya, ya verás, como el ascenso a Primera vas a lograr. Y ya veras, ya verás, como el puto Balaídos se va a quemar".

"El Club quiere subrayarlo con claridad: estos hechos los protagoniza una minoría. La inmensa mayoría de los abonados de Marathón Inferior cumple las normas y acude únicamente a apoyar al equipo", mantiene el Dépor.

Sin embargo, la magnitud de las sanciones ha obligado a tomar medidas que se concentran en esta grada "por las características propias de la grada y el histórico de sanciones previamente mencionado, no porque todos sus abonados sean responsables de los incidentes producidos".

Quien no quiera aceptar estas condiciones, no dejará automáticamente de ser socio del Dépor. Antes se ofrecerá la posibilidad de solicitar un cambio a otra ubicación del estadio.

Las condiciones podrán además cambiar, ya que cada temporada el Dépor revisará la normativa especial que afecta a esta grada.