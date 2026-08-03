Así es el nuevo autobús del Dépor para su regreso a Primera División

El Real Club Deportivo ya dispone de un nuevo autobús oficial para sus desplazamientos en la temporada de su regreso a Primera División. El vehículo, que esperaba a la expedición blanquiazul en la terminal de llegadas del aeropuerto italiano tras uno de sus compromisos de pretemporada, será el encargado de transportar al primer equipo durante el curso.

El nuevo autocar cuenta con capacidad para 46 personas distribuidas en dos plantas y ha sido diseñado para ofrecer un mayor nivel de comodidad a jugadores, cuerpo técnico y personal del club durante los desplazamientos.

Entre su equipamiento destacan asientos individuales, conexión wifi, televisión digital terrestre (TDT) y un equipo multimedia de última generación, pensado para hacer más confortables los viajes del conjunto coruñés.

Además, el vehículo incorpora los últimos avances tecnológicos en materia de seguridad, con sistemas destinados a mejorar la protección de sus ocupantes en los trayectos que el Dépor afrontará esta temporada tanto en Galicia como en el resto de estadios de Primera División.

El Dépor se concentra en Italia con dos amistosos de nivel

La expedición blanquiazul inicia este lunes, 3 de agosto, la fase más exigente de su pretemporada con una concentración en Coverciano, la sede del Centro Técnico de la Federación Italiana de Fútbol, donde permanecerá hasta el próximo viernes.

Tras el amistoso disputado el pasado sábado frente al FC St. Pauli, el equipo entrenado por Antonio Hidalgo completará un total de seis sesiones de trabajo en unas instalaciones de primer nivel para seguir afinando su preparación física, táctica y técnica antes del inicio de LaLiga.

La estancia en Italia incluirá además dos amistosos de máxima exigencia frente a equipos de la Serie A. El Deportivo se enfrentará el jueves a la ACF Fiorentina, en la ciudad deportiva del conjunto 'viola', y el sábado pondrá fin a la concentración con un duelo ante el Genoa CFC en el estadio Luigi Ferraris.

Más allá de la preparación deportiva, el club considera que esta concentración servirá para reforzar la convivencia del grupo y continuar asentando las bases del proyecto del Dépor 2026-27 antes de regresar a A Coruña para afrontar el tramo final de la pretemporada. Entre los compromisos estará el trofeo Teresa Herrera, que en el caso del equipo masculino se celebrará el 12 de agosto ante el Real Madrid, justo al término del eclipse total de sol.