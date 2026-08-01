El Deportivo firma tablas en Alemania en un partido en modo Oliver y Benji

El Deportivo comenzó su gira europea con un empate ante el Sankt Pauli (2-2) en un encuentro que supuso la prueba más exigente de la pretemporada para el equipo de Antonio Hidalgo. El conjunto coruñés, que hasta ahora apenas había concedido ocasiones en sus amistosos estivales, se encontró con un rival más avanzado en su preparación y que obligó a los blanquiazules a competir a un ritmo muy superior al de las citas anteriores.

El duelo, disputado con un formato especial de dos partes de 45 minutos y un tercer periodo de media hora previamente acordado, permitió al técnico deportivista seguir repartiendo minutos entre buena parte de la plantilla y sacar conclusiones ante un adversario de entidad.

Hidalgo apostó de inicio por Aubameyang como referencia ofensiva, acompañado por Nsongo Bil, mientras que Mario Soriano disfrutó de libertad para aparecer entre líneas. Durante los primeros compases predominó el equilibrio, con pocas aproximaciones y mucho control por parte de ambos equipos.

La igualdad se rompió de forma inesperada. Un saque de puerta de Leo Román terminó rebotando en un atacante del conjunto alemán y el balón acabó entrando en la portería deportivista, una acción desafortunada que adelantó al Sankt Pauli y obligó al Dépor a remar desde atrás.

Lejos de acusar el golpe, el conjunto coruñés fue creciendo con el paso de los minutos. Soriano estuvo cerca del empate con un disparo desde la frontal tras una buena combinación con Nsongo Bil, mientras que Amatucci también rozó el gol a balón parado. Antes del descanso, los locales respondieron con un remate al poste que mantuvo la mínima ventaja.

Tras el paso por los vestuarios, el Deportivo elevó su nivel y encontró premio. Bright Ede, uno de los futbolistas más destacados del encuentro, firmó el 1-1 al imponerse por alto en un saque de esquina botado por Luismi Cruz.

La reacción gallega apenas tuvo continuidad en el marcador. El Sankt Pauli volvió a ponerse por delante gracias a un potente disparo lejano de Kaars que se coló por la escuadra, en uno de los mejores goles de la tarde.

Sin embargo, el equipo de Hidalgo volvió a responder. Zakaria Eddahchouri apareció de nuevo con olfato goleador y aprovechó un disparo que terminó desviado por un defensa para establecer el definitivo 2-2, manteniendo su idilio con el gol durante esta pretemporada.

Un último tramo para seguir acumulando minutos

Con el empate al término de los 90 minutos reglamentarios, ambos equipos disputaron un tercer periodo de 30 minutos que sirvió para seguir acumulando carga de trabajo. El ritmo ofensivo descendió con los numerosos cambios, aunque el Sankt Pauli dispuso de la ocasión más clara, desbaratada por Samu Fernández. Ya en los instantes finales, Parreño evitó el tanto de la derrota con una gran intervención.