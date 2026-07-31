Así será el Teresa Herrera en A Coruña: refuerzo de autobuses y entradas para el museo del Dépor

Un clásico del verano coruñés es el trofeo Teresa Herrera, uno de los torneos más importantes en el calendario futbolístico del verano, cuya celebración coincide este año con el 120 aniversario del Real Club Deportivo y con su regreso a la Primera División. Esta edición tendrá lugar los días 12 y 13 de agosto, con la final masculina entre el Dépor y el Real Madrid primero y la femenina entre el Dépor Abanca y el FC Porto al día siguiente.

Las entradas para los partidos ya están a la venta para los abonados y la venta general se abrirá esta tarde a las 19:00 horas.

Además, este año las entradas para el partido del Dépor Abanca servirán para visitar el museo blanquiazul hasta el 30 de septiembre.

Los dos partidos se retransmitirán en directo tanto en TVE como en la TVG.

Novedades

La nueva edición, presentada esta mañana en el Palacio de María Pita, llega también con más novedades.

En su intervención, Carlos Ballesta, consejero del Real Club Deportivo, subrayó que "el Teresa Herrera es una de las grandes tradiciones deportivas de la ciudad y un símbolo que trasciende generaciones. Es hablar de A Coruña y del Deportivo y forma parte de la historia y de nuestra identidad".

En esta misma línea, recordó lo especial de este nuevo torneo, ante una temporada en la que se alcanzó un objetivo "gracias al esfuerzo de muchas personas y gracias a la unión de todo el deportivismo y toda la ciudad. Si algo ha demostrado este camino es que el Dépor es más que un equipo de fútbol. Somos todos, nuestra afición, nuestros trabajadores, los patrocinadores, las instituciones y una ciudad que siempre ha estado a su lado".

Por su parte, la alcaldesa Inés Rey coincidió en definir el evento como una tradición que supone "una de las mejores maneras de explicar la ciudad. Hablar de este torneo es hablar de las noches de agosto, de esas familias que durante generaciones compartieron la misma grada y emociones que hacen que la ciudad se reconozca".

"Aunque el fútbol fue cambiando, la ilusión con la que A Coruña vive cada Teresa Herrera permanece inmutable", recordó.

La celebración de este torneo tiene sus orígenes en 1946. Desde entonces, tanto el Dépor como el Real Madrid, que protagonizarán el partido masculino, son los dos clubes que más veces levantaron la Torre de Hércules en Riazor.

Así, este año el museo deportivista acogerá una exposición dedicada a la historia del torneo en sus ocho décadas de historia.

Además, el mini Teresa Herrera incorpora por primera vez una final alevín femenina.

Juan Vázquez, presidente da AFAC (Asociación de Fútbol Aficionado en A Coruña), explicó en la rueda de prensa que "para nós, estar ligados a un evento da importancia do Teresa Herrera é unha ledicia".

La asociación también está de aniversario, celebrando 30 años de actividad cumpliendo este mes de agosto el sueño de que "as rapazas e rapaces poidan xogar a súa final no estadio de Riazor".

Las finales del mini Teresa Herrera se disputarán a las 22:30 y 23:30 horas y los partidos se jugarán al unísono, al necesitar solamente la mitad del campo.

Por una parte competirán en prebenjamín el Calasanz contra el Victoria y el Dépor contra el Atlético Montañeros.

Por la otra, competirán el Victoria contra el Oza y el Victoria contra el Dépor.

Todos los partidos se desarrollarán en el estadio de Riazor. También todos los femeninos, algo que la alcaldesa puso en valor porque "cuando una niña ve al Dépor Abanca en Riazor entiende que ese espacio también le pertenece".

Refuerzo de transporte

El partido masculino coincide con el eclipse total de sol que se podrá ver desde A Coruña.

Para ese día, el Concello ha organizado un dispositivo especial de transporte que también reforzará la asistencia a la final del Teresa Herrera.

Así, desde las 16:30 horas, habrá más frecuencias entre la Zapateira, donde se ubicará un aparcamiento disuasorio, y la plaza de Pontevedra. El refuerzo se mantendrá una vez finalice el partido.

En este sentido, la alcaldesa recordó que "recomendamos que se planifiquen los desplazamientos con tiempo y que solamente se usen los vehículos particulares en caso de urgencia".

El partido entre el Dépor y el Real Madrid se celebrará minutos después ante la imposibilidad de que el duelo tuviera lugar en otra fecha.

El encuentro comenzará a las 21:00 horas, con el fenómeno del eclipse todavía por finalizar, aunque su punto álgido será hacia las 20:30 horas. Por su ubicación, desde una parte de la grada de Preferencia será posible ver el eclipse.

De todas formas, Rey recomendó que quienes asistan al partido vean el fenómeno desde las inmediaciones del estadio para tener una mejor visibilidad y disfrutar del evento.

"Ese día miles de personas estarán mirando al cielo con las gafas y, cuando remate, las miradas bajarán hacia Riazor", indicó.