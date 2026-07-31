Mohamed Bouldini deja de ser jugador del Deportivo. El delantero marroquí y el conjunto blanquiazul separan este viernes sus caminos, poniendo punto final a una relación que comenzó en el verano de 2024.

Bouldini llegó al Deportivo en agosto de 2024 procedente del Levante, en una operación con la que el club buscaba reforzar su ataque en su regreso a Segunda División. En su primera temporada en A Coruña tuvo un papel secundario y disputó 20 partidos oficiales, seis de ellos de inicio, en los que marcó un único gol ante el Eldense el 19 de octubre del 2024, en un partido que finalizó 1-1. Acumuló 642 minutos.

El pasado verano, el delantero salió cedido al Granada, por lo que no formó parte de la plantilla deportivista durante la temporada 2025/26. Su paso por el conjunto andaluz tampoco terminó de relanzar su carrera: las lesiones y la falta de protagonismo condicionaron su participación.

Con su regreso a A Coruña este verano, el Deportivo dejó claro que no contaba con Bouldini para el nuevo proyecto. El delantero quedó fuera de los planes de la plantilla y el club buscó durante las últimas semanas una solución para su situación contractual.

Ahora, ambas partes han acordado poner fin a su vinculación. "El RC Deportivo y Mohamed Bouldini separan hoy sus caminos. De este modo, el delantero deja de ser jugador deportivista", informó el club.