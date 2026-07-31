Antonio Hidalgo: "Esperamos contar con Yere para el inicio de liga"

Antonio Hidalgo compareció por primera vez esta pretemporada ante los medios de comunicación para valorar la actualidad del equipo antes de iniciar la gira europea. El técnico repasó el estado físico de los jugadores tocados y se mostró muy satisfecho con el estado y las ganas que ha traído Aubameyang al vestuario blanquiazul.

Aubameyang y el resto de fichajes

"Muy contento con toda la gente. En el caso de Auba nos da experiencia y ha sido una sorpresa cómo ha venido y su implicación. Trabaja mucho a diario y es un jugador diferencial. El resto, jóvenes y con mucha hambre que se van aclimatando. Cuando yo tenía 37 ya estaba retirado y veo a Auba con ese físico y esa punta de velocidad y solo puedo decir que tiene una genética muy buena. La adaptación de los nuevos es buena. El idioma es importante. Gijselhart entiende casi todo y Ede y Jensen les cuesta un poco más pero les explicamos todo sin problema".

Situación de la plantilla

"Hay jugadores que vienen y otros que salen. Respetamos a todos los que están con nosotros aunque es obvio que se complica el tema de reparto de minutos. Hemos sido claros con todos y ya son situaciones que debe resolver el club con los jugadores. Esto es fútbol profesional y se trata de competir. Veremos las situaciones que se presentan de aquí a final de la pretemporada y decidiremos. Lo importante es el crecimiento de los jugadores y las pretemporadas sirven para ver el número de minutos que se le puede dar a un jugador. Tanto Dani como Arnau nos dieron mucho el año pasado y al final de la pretemporada decidiremos. Son situaciones que debemos tomar con normalidad pero se tienen que valorar".

Jugadores con problemas físicos

"Condiciona un poco tener a jugadores tocados. Nos falta algo de desborde pero lo normalizamos porque lo importante es que la gente esté recuperada para el primer partido de la temporada. En el caso de Yere sigue siendo nuestra referencia y sigue creciendo. Ha sufrido una lesión que no es sencilla de tolerar. La intención es que pueda estar listo pronto para el arranque de liga y lo normal es que no participe en los próximos amistosos. En el caso de Mella va completando pasos en su recuperación e irá entrando de manera paulatina. Y Loureiro irá sumando minutos de carga y esperemos que pueda estar en el inicio de liga. Todos los tocados van a ir sumando minutos de entrenamiento aunque no vamos a correr riesgos con ninguno y debemos tener precaución".

Adaptación a Primera

"Siempre intento adaptarme a lo que me encuentro. La exigencia de la competición es grande e iremos matizando pero mi idea principal no la vamos a perder porque nos dio mucho el año pasado".

Importancia de la cantera

"En el caso de la cantera la idea es la misma. Es muy importante para nosotros. El año pasado entraron Bil y Noé. El club le da mucha importancia".

Valores a inculcar en la plantilla

"Quiero orden, trabajo y pasión. Son valores que nos han dado mucho el año pasado y eso queremos inculcar. Hemos puesto todo para llevar al club donde se merece y son los valores que queremos. Sobre todo quiero inculcar el valor del sufrimiento y eso lo he hablado con los jugadores porque pasamos de ser punteros en Segunda a competir contra los mejores jugadores del mundo y es un reto tanto para ellos como para mí".