El Dépor cierra la campaña de renovación con 26.412 abonados

El Deportivo ha cerrado la campaña de renovación de abonos para la temporada 2026/27 con 26.412 socios, según ha anunciado este lunes el club a través de sus redes sociales.

La cifra llega después de que este domingo concluyese el plazo para que los abonados de la pasada campaña confirmasen su continuidad y conservaran su asiento en Abanca Riazor.

El dato cobra especial relevancia porque la campaña estuvo marcada por la subida de los precios de los abonos y por la controversia generada por las medidas aplicadas en Maratón Inferior, que provocaron el malestar de parte de la afición durante las primeras semanas del proceso.

Pese a ello, el ritmo de renovaciones volvió a acelerarse en la recta final, como suele ser habitual. Año tras año, es en los últimos días del plazo cuando se produce el mayor incremento de abonados.

Los 26.412 socios con los que el Deportivo ha cerrado esta primera fase mejoran los registros del pasado verano. En la campaña 2025/26, el club finalizó el periodo de renovaciones con 25.214 abonados, casi 1.200 menos que en esta ocasión.

Concluido el proceso de renovación, el club continuará ahora con las siguientes fases de la campaña de abonados de cara al inicio de la nueva temporada: cambios de localidad y cambios de modalidad.