Tres jugadores del Deportivo siguen trabajando al margen

El Deportivo sigue preparando el inicio liguero previsto para el próximo 17 de agosto en Riazor ante el Elche. La intensidad en estas primeras semanas está siendo alta y el equipo afrontará el sábado el segundo partido amistoso de la pretemporada ante el Oviedo.

La preocupación se centra en tres futbolistas que siguen trabajando al margen y apurando su recuperación: se trata de Mella, Yeremay y Loureiro. El club informaba que los dos primeros ya empiezan a realizar tareas en el campo junto a readaptadores y fisioterapeutas.

El propio Fernando Soriano ponía fecha a su regreso hace unos días asegurando que la intención era que pudieran estar trabajando a un ritmo normal la semana del Teresa Herrera.

Loureiro y Yeremay acabaron la temporada con diferentes problemas físicos de los que todavía no se han recuperado al cien por cien. El caso de Mella resulta algo más complejo ya que sufrió una grave lesión a principios de marzo. En un inicio se pensó que solo era un edema pero finalmente el extremo tuvo que ser operado al tener afectado el ligamento de su rodilla izquierda. Mella encara la recta final de la recuperación tras meses complicados y de trabajo en la sombra.

El resto de futbolistas siguen con su puesta a punto mientras el club sigue centrado en la operación salida y entrada para que el técnico tenga cuanto antes a la mayor cantidad posible de jugadores que formarán parte de la plantilla blanquiazul.