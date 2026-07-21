El Deportivo cede al Huesca a Diego Gómez

El canterano jugará en un recién descendido a Primera RFEF que tendrá el objetivo de regresar a Segunda División

El Deportivo sigue aligerando su plantilla de cara al inicio liguero. Este martes ha anunciado la salida en forma de cesión de Diego Gómez. El canterano blanquiazul jugará en el Huesca tras militar la pasada campaña en el Pontevedra.

El conjunto coruñés comunicó su salida con un escueto comunicado en el que desea suerte a su futbolista. Gómez tratará de devolver al Huesca a Segunda División tras el descenso del año pasado.

Diego no competirá en el grupo de los gallegos y por lo tanto no se medirá al Fabril. El Huesca quedó encuadrado en el grupo II con equipos andaluces, valencianos o catalanes entre otros.

El futbolista que en unos días cumplirá 22 años a final de mes y tiene contrato con el Deportivo hasta 2030. Diego vistió la camiseta blanquiazul en Primera RFEF y en Segunda bajo las órdenes de Óscar Gilsanz. El extremo intentará ser importante en un equipo con aspiraciones de ascenso la próxima temporada.