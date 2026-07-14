El Dépor da marcha atrás y permitirá renovar online a los abonados de Marathon Inferior

El Deportivo ha rectificado parcialmente su decisión sobre la renovación de los abonos de Marathon Inferior. Después de varios días de críticas entre los socios de esta grada, el club ha anunciado que habilitará un procedimiento previo por internet para iniciar la renovación del carné de cara a la temporada 2026-27, evitando así que los abonados tengan que acudir en un primer momento de forma presencial a la Oficina de Atención al Deportivista.

La medida llega apenas unos días después de la polémica generada por la obligación impuesta inicialmente por el club, que exigía a los cerca de 4.000 abonados de Marathon Inferior realizar todo el trámite de manera presencial. La decisión provocó numerosas críticas y llevó a un grupo de socios a convocar una concentración y una movilización prevista para este jueves frente a las oficinas del club.

En un comunicado difundido este miércoles, el Deportivo asegura que esta modificación responde a "las consultas, comentarios y solicitudes recibidas en los últimos días" por parte de los abonados de esta zona del estadio. Según explica la entidad, el objetivo es facilitar el proceso, reducir desplazamientos y, al mismo tiempo, mantener las medidas de identificación y control que considera necesarias para el regreso del equipo a Primera División.

Cómo será el nuevo proceso

Con el nuevo sistema, los abonados podrán completar desde casa la mayor parte del trámite. El procedimiento permitirá firmar digitalmente la declaración de aceptación de las condiciones específicas de Marathon Inferior y adjuntar la documentación identificativa requerida.

Una vez validada por el club, la renovación y el pago podrán realizarse a través de la página web o de la aplicación oficial del Deportivo.

Eso sí, el proceso no será completamente telemático. El abono permanecerá en estado de "Pendiente de activación" hasta que el titular acuda personalmente a la Oficina de Atención al Deportivista para presentar su documento de identidad original. En ese momento, además, se le entregará el carné físico en caso de haberlo solicitado.

De esta forma, el club elimina la obligación de realizar toda la gestión de manera presencial, aunque mantiene la verificación final como requisito indispensable para activar el abono.

El club defiende las nuevas condiciones

En el comunicado, el Deportivo insiste en que las medidas adoptadas para Marathon Inferior no buscan limitar la animación ni señalar a los abonados de esta grada, sino garantizar que cada carné corresponde a su titular y evitar un uso indebido de los mismos.

La entidad recuerda que el regreso a Primera División exige mayores estándares de seguridad y control y asegura que una correcta identificación permitirá individualizar responsabilidades en caso de incidentes.

Además, pone cifras al impacto económico que han supuesto las sanciones recibidas en las últimas temporadas. Según el club, ya existen 90.000 euros en multas firmes, mientras que los expedientes todavía abiertos elevan la posible factura por encima de los 340.000 euros.

"Proteger Marathon Inferior es también proteger al Deportivo", sostiene el club, que defiende que una grada "ordenada, identificada y segura" ofrece mayores garantías de continuidad.

Pese al cambio anunciado, el Deportivo mantiene su intención de que todos los abonados de Marathon Inferior acepten expresamente las condiciones específicas de esta zona antes del inicio de la temporada. El objetivo, concluye la entidad, es que los 4.000 socios de la grada puedan ocupar su asiento desde el primer partido de Liga en ABANCA-RIAZOR tras el regreso del equipo a Primera División.