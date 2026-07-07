Oficial: Bright Ede ya es nuevo jugador del Deportivo de A Coruña

El Deportivo ya tiene a su nuevo refuerzo. El club blanquiazul ha hecho oficial este martes el fichaje de Bright Ede, una incorporación que se venía gestando en las últimas horas y que ya es una realidad.

Como adelantó este medio, el joven central se encontraba desde hace varios días en A Coruña, alojado en un conocido hotel de la ciudad mientras terminaba de negociar los últimos detalles de su incorporación. Aunque el club no confirmó entonces el acuerdo, las conversaciones estaban muy avanzadas y finalmente han llegado a buen puerto.

El joven defensa central firma con la entidad blanquiazul hasta junio de 2031 para reforzar la zaga deportivista con una de las promesas del fútbol europeo.Internacional con la selección de Polonia sub-19.

Bright Ede, de 19 años, llega procedente del Motor Lublin, equipo con el que disputó once encuentros la pasada temporada en la máxima categoría del fútbol polaco. Considerado como una de las promesas defensivas de su país, el central estuvo el pasado verano en la órbita de grandes clubes europeos como el Chelsea o el Manchester United, aunque optó por continuar un año más su proceso de crecimiento en Polonia.

Con su incorporación, el Deportivo continúa apostando por un perfil de futbolistas jóvenes, con margen de desarrollo y proyección de futuro. La dirección deportiva mantiene así la hoja de ruta marcada en este mercado de verano, reforzando su plantilla.