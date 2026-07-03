El Deportivo ficha a Leo Román

El Deportivo acorta uno de los culebrones del verano tras hacerse con los servicios del guardameta Leo Román. El conjunto coruñés llevaba días detrás de una operación a la que solo le falta el anuncio oficial.

El interés fue destapado hace unos días por Última Hora, periódico balear y Coruña Deportiva confirmó que la operación se había cerrado este viernes con éxito. Los coruñeses fichan así a un guardameta que debutó hace un mes con la selección española en Riazor en el encuentro ante Irak. Román contaba con ofertas importantes tanto en el fútbol español como en el extranjero pero el ambicioso proyecto blanquiazul le ha seducido lo suficiente como para firmar un contrato de cinco años.

Tras militar en el Oviedo llegó al Mallorca hace dos temporadas y aunque no pudo evitar el descenso del conjunto balear, fue uno de sus futbolistas más destacados.

Los coruñeses habrían desembolsado los nueve millones de euros de cláusula de rescisión aunque el club no ha confirmado de manera oficial este extremo. De esta forma Leo Román, Álvaro Ferllo y Germán Parreño serán los guardametas del Deportivo para esta temporada 2026-2027.