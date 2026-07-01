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Vinculan el futuro de Morata con el Deportivo
El delantero del Milan estaría buscando un regreso a España y medios nacionales aseguran que el Dépor se ha interesado por su situación
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El Deportivo vive por el momento un mercado con más rumores que certezas. Sin embargo algunos de los nombres que han sonado han provocado muchas reacciones en redes sociales. El que se lleva la palma es, sin duda, el de Álvaro Morata.
Según los compañeros de El Chiringuito, Dépor y Getafe se han interesado por su situación y ambos pretenden incorporarlo en este mercado de verano. El delantero nunca ha ocultado su deseo de jugar en el conjunto madrileño después de haber sido canterano azulón en sus inicios. De ahí dio el salto a la cantera del Real Madrid y a partir de ahí jugó en el conjunto blanco, Chelsea, Atlético o Milan, entre otros.
De todas formas la situación económica del Getafe complica mucho la incorporación del ex internacional español y ahí entra en escena el Dépor. El conjunto coruñés busca dos delanteros y en uno de ellos, como mínimo, se espera hacer un importante desembolso. En ese perfil encajaría un Álvaro Morata que todavía tiene contrato con el Milan hasta 2028.
Otros nombres que se han relacionado con el Dépor en esa demarcación es el de Ayoze Pérez. El futbolista canario pertenece al Villarreal y esta temporada ha tenido un rol bastante más secundario que otras temporadas.