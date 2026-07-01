El Dépor cita mañana a su afición a las 19:06: ¿la nueva equipación de Nike?

El Real Club Deportivo sigue dando pasos y anunciando sus novedades. El club ha publicado un vídeo en sus canales oficiales en redes sociales para citar a sus aficionados en una hora mágica para la entidad blanquiazul: las 19:06, equivalente al año de fundación del club, 1906. Será mañana jueves, 2 de julio, cuando desvele una de las sorpresas de la temporada.

Esta misma mañana la entidad presidida por Juan Carlos Escotet ha anunciado su nuevo proveedor técnico de ropa, tras cerrar una etapa de cinco años con Kappa. La multinacional estadounidense Nike será el nuevo responsable durante los cinco próximos cursos, y el club tendrá la última palabra "en todos los diseños y decisiones estratégicas relacionadas con la imagen deportiva de la entidad". Por su parte, la empresa Futbol Emotion gestionará las Dépor Tiendas.

Con el inicio del mes, otros clubes han ido anunciando ya sus nuevas equipaciones. Uno de ellos es el Real Club Celta, que esta mañana ha enseñado con la imagen de Iago Aspas la que será su indumentaria para este curso.

La nueva indumentaria es uno de los asuntos pendientes de anunciar por parte de la entidad deportivista. La otra, más allá de nuevas incorporaciones o renovaciones como la de Ximo Navarro, es la campaña de abonados. Está previsto un incremento de tarifas tras el ascenso.