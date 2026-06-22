Inés Rey defiende el comportamiento de la grada de Riazor: "La afición del Dépor es ejemplar"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha valorado las posibles medidas derivadas de la Comisión contra la Violencia en el Deporte tras los últimos incidentes en el ámbito del fútbol, dejando claro que el Ayuntamiento no tiene competencia directa en el procedimiento.

"Saben que es una cuestión que le compete a la comisión Antiviolencia y, por lo tanto, en su competencia el Dépor podrá recurrirla o hablar con ellos. El Ayuntamiento poco tiene que decir, más bien nada, porque no somos parte en ese procedimiento", ha explicado la regidora, insistiendo en el papel ajeno del consistorio.

Sin embargo, la alcaldesa ha querido realizar una defensa firme de la afición blanquiazul y del comportamiento vivido en las recientes celebraciones deportivas. "La afición del Dépor es ejemplar. Esta ciudad vive el Dépor y el deporte de una manera cívica, responsable y absolutamente normalizada", ha señalado.

Inés Rey ha puesto el foco en las imágenes del ascenso, defendiendo que lo vivido en el estadio no puede interpretarse en clave de violencia. "Quienes saltaron al campo eran familias, niños, abuelos y abuelas. No son sujetos peligrosos, son ciudadanos de A Coruña que celebran un momento histórico para la ciudad", ha afirmado.

La regidora ha insistido en que no se produjeron incidentes reseñables. "En un estadio con 30.000 personas no hubo ni un solo incidente más allá de la alegría del ascenso. Lo mismo ocurrió después en la plaza de María Pita, donde la celebración fue totalmente normal", ha apuntado.

En este sentido, ha considerado desproporcionadas algunas interpretaciones. "Me parece excesivo hablar de violencia cuando lo que se vio fue una ciudad volcada con su equipo, disfrutando de un ascenso tan esperado", ha recalcado.

En defensa del Hockey Club Liceo

La alcaldesa también ha comparado la situación con otros episodios deportivos recientes. "Creo que las comisiones de Antiviolencia están bien, pero también deberían mirar otros casos mucho más graves que se han producido en otros deportes", ha señalado en referencia a los hechos sucedidos este fin de semana en Cataluña.

Finalmente, ha cerrado su intervención con un mensaje de apoyo a la afición deportivista. "Estoy con la afición, con los ciudadanos y con quienes celebraron el ascenso. Lo que se vio fue emoción, familias enteras y una ciudad disfrutando de su equipo de manera ejemplar", ha concluido.