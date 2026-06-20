El Dépor deja un misterioso mensaje en las arcadas de Riazor antes de San Juan: "Pide un desexo"

Las arcadas del RC Deportivo situadas a pie de la playa de Riazor, en A Coruña, han amanecido este sábado con una sorpresa. La fachada del local luce todos los títulos cosechados por el club blanquiazul junto a un mensaje que hace referencia a la noche más mágica de la ciudad: San Juan.

En la fachada puede verse un vinilo con el mensaje: "Pide un desexo. Noite de San Xoán 01:20 h", un mensaje que ha despertado la curiosidad de los aficionados y que parece apuntar a que el Dépor realizará un anuncio importante durante la madrugada del 23 al 24 de junio.

Las primeras especulaciones apuntan a que el club podría presentar una equipación especial con motivo de su 120 aniversario, de ahí la referencia a la hora elegida.

Además, la fachada incorpora otros dos grandes vinilos en los que aparecen los principales títulos de la historia del Deportivo: la Copa de España de 1912, las Copas del Rey de 1995 y 2002, la Liga conquistada en el año 2000 y las Supercopas de España de 1995, 2000 y 2002.

Votación cambio de nombre

Mañana, domingo, termina el plazo de votación abierto por el Dépor a sus abonados para decidir sobre la adecuación de la denominación oficial de la entidad al marco jurídico vigente en materia de toponimia oficial de la ciudad de A Coruña.

Desde el miércoles y hasta el domingo 21, los socios pueden ejercer su derecho a voto de manera telemática y pronunciarse sobre su elección, con un proceso telefónico para las personas mayores de 61 años.

Las opciones sometidas a votación son las siguientes:

Mantener la denominación actual: Real Club Deportivo de La Coruña. Adecuar el nombre del Club y los elementos gráficos a la toponimia oficial de la ciudad, adoptando la denominación "Real Club Deportivo de A Coruña" en castellano y "Real Club Deportivo da Coruña" en gallego.

En ella pueden participar todas las personas abonadas del Club que tengan cumplidos 12 años o más a fecha de inicio del proceso (17 de junio de 2026). Cada abonado/a podrá votar una sola vez.