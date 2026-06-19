Ximo Navarro presume de historia deportivista en casa con las camisetas de los dos ascensos

Ximo Navarro sigue demostrando su fuerte vínculo con el Deportivo y con algunos de los momentos más importantes de la historia reciente del club. El veterano futbolista ha mostrado en sus redes sociales un rincón muy especial de su vivienda, decorado con recuerdos de los dos ascensos que ha vivido como jugador blanquiazul.

En las imágenes compartidas por el defensa aparecen las camisetas conmemorativas de los ascensos logrados en las temporadas 2023/24 y 2025/26, ambas firmadas, convertidas ahora en piezas destacadas de la decoración de su hogar. Junto a ellas, también lucen tres fotografías de las celebraciones vividas por el Deportivo tras sellar su regreso al fútbol profesional y, posteriormente, su vuelta a Primera División.

La publicación ha despertado numerosas reacciones entre los aficionados deportivistas, que han destacado el compromiso mostrado por un futbolista que llegó al club en el verano de 2023 y que ha sido protagonista de una etapa histórica para la entidad.

Ximo formó parte del equipo que logró el ascenso desde Primera Federación a Segunda División en la campaña 2023/24 y volvió a celebrar otro éxito apenas dos años después con el retorno del Deportivo a la máxima categoría del fútbol español.

Las camisetas y las fotografías representan dos hitos especialmente significativos para el deportivismo. El primero puso fin a cuatro temporadas en la tercera categoría del fútbol español, mientras que el segundo devolvió al conjunto coruñés a Primera División tras varios años alejado de la élite.