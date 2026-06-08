Germán Parreño renueva hasta 2028

Germán Parreño defenderá la portería del Deportivo hasta 2028. El portero ha prorrogado su contrato dos temporadas más y el club premia de esta manera su buen hacer y aportación al vestuario coruñés.

El alicantino llegó al club en la temporada 2023-2024. Ese año disputó un total de 31 encuentros como titular y fue clave en la consecución del ascenso a Segunda División. En su segunda campaña su participación se redujo tras la llegada de Helton Leite y solo jugó cinco partidos.

Su etapa en A Coruña destaca por su buen hacer bajo palos y el hecho de ser un futbolista con un comportamiento ejemplar. El exponente más claro de esto llegó la temporada pasada. Tras una primera vuelta en la que fue titular, se vio relegado al banquillo tras el fichaje en invierno de Álvaro Ferllo. Germán siguió trabajando y animando a sus compañeros y nunca tuvo un mal gesto a pesar de la decisión del entrenador.

Su nuevo rol podría pasar a ser el de tercer guardameta ya que el club mira el mercado ante la posibilidad de incorporar otro portero que pelee por la titularidad. Esa posible incorporación traería el adiós de Eric Puerto que podría salir cedido.

Germán se encuentra completamente integrado en la ciudad y en el club y a sus 33 años regresará a Primera División, categoría en la que disputó un encuentro con el Espanyol en la temporada 2013-2014.