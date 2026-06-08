Adrià Altimira renueva con el Deportivo hasta 2029

El conjunto blanquiazul amplía una temporada más su vínculo con un futbolista que ha sido clave en estos primeros meses como jugador blanquiazul

El Deportivo sigue anunciando movimientos en la confección de su plantilla. Tras un fin de semana en el que se hacía oficial la salida de hasta cinco jugadores, el club también empieza a anunciar renovaciones que esconden una mejora en las condiciones económicas de los futbolistas.

Es el caso de Adrià Altimira. El lateral ha renovado su contrato hasta 2029 tras sus primeros meses como jugador del Deportivo. Tras su llegada en el mercado invernal, el catalán tuvo un impacto muy positivo en el equipo.

Además, después de la lesión de David Mella, adelantó su posición y el equipo logró un equilibrio muy importante en el tramo final de campeonato. Desde su llegada al club acumuló 22 encuentros de liga, todos ellos partiendo como titular. Entre sus acciones más recordadas está el gran gol que logró en el campo del Ceuta en el minuto 93 que permitía a los coruñeses sumar tres importantes puntos en la última acción del encuentro.

A sus 25 años Altimira ha caído muy bien tanto en el vestuario como en la afición. Su etapa en el Villarreal no salió como esperaba y su falta de continuidad provocó que apostara por un proyecto como el coruñés. Integrado, feliz y siendo importante, Altimira quiere consolidarse como un jugador importante en la nueva plantilla del Deportivo.