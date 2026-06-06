El Dépor anuncia la salida de cinco jugadores

El Deportivo ha comenzado a definir la plantilla del próximo curso con la confirmación de cinco bajas. El club blanquiazul anunció este sábado la salida de Stoichkov, Sergio Escudero, Mulattieri, José Gragera y Cristian Herrera, futbolistas que terminan contrato o finalizan sus cesiones el próximo 30 de junio.

Entre los nombres más destacados figura el de Stoichkov. El atacante regresará al Granada tras una temporada en la que dejó varios goles importantes con la camiseta deportivista. Su marcha era una de las operaciones previstas desde hace meses y pone fin a una campaña en la que fue uno de los jugadores con mayor incidencia ofensiva entre los futbolistas que abandonan la plantilla.

También se despide Sergio Escudero, uno de los capitanes del equipo durante las dos últimas temporadas. Su etapa en A Coruña estuvo marcada por las lesiones, aunque en el tramo final del campeonato consiguió aportar experiencia y liderazgo desde el banquillo.

Una de sus últimas acciones decisivas llegó en Cádiz, cuando asistió a Stoichkov en el gol de la victoria anotado en los minutos finales del encuentro.

Otra de las salidas confirmadas es la de Mulattieri. El delantero italiano llegó el pasado verano cedido por el Sassuolo y regresará ahora al conjunto transalpino una vez finalizado su préstamo.

El Deportivo disponía de una opción de compra, aunque su elevado importe económico hizo que el club descartase ejecutarla mientras busca reforzar el ataque de cara a la próxima temporada.

Por su parte, José Gragera pone fin a una campaña en la que tuvo un papel muy secundario. El centrocampista contaba con una cláusula de renovación automática vinculada a un número determinado de partidos, pero la falta de protagonismo impidió que se activase. Especialmente desde el mercado invernal, su presencia en los planes del equipo fue residual.

La quinta baja es la de Cristian Herrera. El delantero canario, que finaliza contrato este 30 de junio, se despidió de la afición a través de las redes sociales con un mensaje acompañado de imágenes de algunos de los momentos más destacados de su etapa como blanquiazul, entre ellos el ascenso logrado en Valladolid.

A sus 35 años, Herrera cierra una etapa de dos temporadas en Riazor en las que aceptó un papel secundario dentro de la plantilla, aunque se convirtió en un recurso importante para el equipo, especialmente en las eliminatorias de Copa del Rey. Su profesionalidad y compromiso le permitieron ganarse el respeto del vestuario y de la afición durante su estancia en A Coruña.