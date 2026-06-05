Los actos de las peñas del Dépor de este sábado se mudan: pasarán de Riazor a tres ubicaciones

Imagen de la salida de los buses hacia Valladolid en el día del ascenso, organizados por la Federación de Peñas. RC Deportivo.

La Federación de Peñas del Dépor ha denunciado la cancelación, a última hora, del espacio inicialmente previsto para celebrar su asamblea anual y la cena de fin de temporada, en la zona de gradas de Maratón del estadio ABANCA Riazor.

La directiva ha logrado cerrar en tiempo récord una nueva ubicación, que será en tres lugares diferentes. La asamblea extraordinaria, prevista para las 17:30 en primera convocatoria y 18:00 en la segunda, será en el Centro Cívico de Os Mallos. Al término se realizará la extraordinaria, con la que concluirá el proceso electoral. Una vez finalizadas, los asistentes tomarán algo en el bar Paddok, y la cena tendrá lugar en el Palacio de la Ópera a las 22:00, con DJ y barra libre al acabar la parte de mesa.

Su presidente, Luis Martínez, ha explicado que la organización se encontró con la decisión apenas dos días antes del evento, cuando ya estaba todo preparado para reunir a 215 peñistas. Según relata Martínez, durante la semana existía un procedimiento normal de coordinación, pero el giro llegó el jueves al mediodía.

El dirigente de las peñas sostiene que la comunicación definitiva se produjo a última hora: "El jueves al mediodía nos dicen que se cae la grada de Maratón inferior, que no podemos hacer la cena y que la alternativa es montar una carpa entre el pabellón y el Palacio de los Deportes".

Martínez considera que la decisión supone un trato injusto hacia la masa social blanquiazul. "Nos parece una falta de respeto hacerlo un jueves a las cuatro de la tarde cuando no podemos articular nada", señala.

Además, apunta a que la justificación estaría vinculada a los incidentes recientes en Riazor: "Dicen que es por los destrozos y por la invasión del domingo, algo totalmente ajeno a nosotros".

El presidente de la federación de peñas también pone el foco en la contradicción que, a su juicio, existe con el uso habitual del estadio. "Ayer se abre con total normalidad al público general el partido de España, igual que las barras", apunta, cuestionando la decisión adoptada.

Causó un profundo malestar

La situación ha provocado malestar entre los asistentes previstos, incluidos aficionados desplazados desde fuera de Galicia e incluso del extranjero. "Hay gente que viene expresamente para la asamblea y la fiesta de final de temporada", explica Martínez, que también enmarca este episodio en una relación tensa con el club durante el curso.

En este sentido, recuerda otros desencuentros recientes: "Ya tuvimos una contraprogramación en el Día de Peñas o el concierto el mismo día del corteo". A su juicio, la acumulación de episodios refleja una situación difícil: "Creo que no nos lo merecemos después de la temporada que hemos hecho".

Pese a la cancelación, la Federación de Peñas ha conseguido reubicarse en tiempo récord. "En 24 horas hemos buscado otra alternativa", señala Martínez. El nuevo plan incluye una asamblea, un encuentro posterior y una cena para los 215 peñistas junto a veteranos del club y representantes municipales.