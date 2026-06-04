Mulattieri se despide: "Gracias Dépor"

Semana intensa en los despachos del Deportivo. Si hace unos días era Cristian Herrera el que se despedía de la afición del Deportivo, este jueves ha sido el italiano Samuele Mulattieri. Con un vídeo de casi dos minutos y un Gracias Dépor, el atacante decía adiós al conjunto blanquiazul.

Rápidamente la publicación se ha llenado de mensajes de compañeros comentando el vídeo. Álvaro Ferllo, Ximo Navarro y Mario Soriano han sido los primeros en responder con diferentes emoticonos de cariño.

El jugador italiano llegó el verano pasado cedido por el Sassuolo y tras una temporada en A Coruña, regresa a su club de origen. El Dépor tenía una opción de compra alta que no va a efectuar.

A pesar de no gozar de una gran continuidad, Mula participó en un total de 29 partidos de liga y tres de Copa. En liga acabó con cuatro goles la temporada, y los cuatro fueron claves para retener puntos muy importantes.

En el vídeo de despedida aparecen varias de esas acciones claves en el terreno de juego. El italiano también mezcla imágenes de la fiesta vivida en Valladolid y en las calles de A Coruña tras el ansiado ascenso a Primera División.

La dirección deportiva trabaja a destajo para incorporar a un delantero centro que supla a Mula. Nsongo Bil tiene hueco asegurado en la plantilla, mientras que el papel de Zaka todavía no está claro. Si llega alguna oferta interesante el club podría estudiar un posible traspaso y reforzar todavía más esa punta de ataque.