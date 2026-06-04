La marea blanquiazul de la afición del Dépor da la vuelta al mundo y llega hasta Albania

Un vídeo difundido en Instagram durante las últimas horas se ha viralizado al utilizar imágenes grabadas en A Coruña durante el multitudinario corteo protagonizado por los Riazor Blues el pasado domingo, pero en este caso para lanzar un mensaje de apoyo a Albania frente a Israel.

La publicación emplea varios fragmentos de la marcha de aficionados deportivistas que recorrió las calles de la ciudad desde las inmediaciones de Campo de Leña hasta el estadio de Riazor antes del encuentro disputado por el Deportivo. En las imágenes se observan cientos de seguidores blanquiazules avanzando entre cánticos y banderas, una escena que fue seguida por numerosos aficionados y viandantes.

Sin embargo, el vídeo ha sido editado para acompañar esas imágenes con mensajes relacionados con Albania y con referencias a Israel, dando a entender que las escenas corresponden a una movilización vinculada a esa causa. En realidad, las imágenes fueron grabadas en A Coruña durante el desplazamiento de los aficionados hacia el estadio y no tienen ninguna relación con el contenido político que acompaña la publicación.

La grabación ha acumulado miles de visualizaciones y numerosas interacciones en redes sociales, donde algunos usuarios han identificado rápidamente el origen de las imágenes al reconocer tanto el recorrido como los símbolos y banderas del deportivismo presentes durante el corteo.

El desfile de aficionados del pasado domingo fue uno de los más multitudinarios de los últimos tiempos en la ciudad, con una importante presencia de seguidores del Deportivo acompañando al equipo en la previa del encuentro disputado en Riazor que supuso el festejo del ascenso a Primera División.