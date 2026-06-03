El Deportivo regresará a los entrenamientos el próximo 6 de julio

La plantilla del Deportivo está oficialmente de vacaciones. El club da por concluidas las celebraciones y diferentes recepciones y tanto la plantilla como el cuerpo técnico disfrutan ya de un merecido descanso. El equipo blanquiazul regresará a los entrenamientos el próximo lunes 6 de julio.

Ahora es momento de trabajar en los despachos y confeccionar la plantilla de la próxima temporada. El futuro de Yeremay marcará la hoja de ruta de un equipo que sufrirá cambios importantes. La idea es incorporar entre siete y nueve jugadores pero la cifra es orientativa a la espera de alguna salida inesperada.

El equipo podrá preparar con calma un inicio liguero que en principio está fijado para el fin de semana del 14,15 y 16 de agosto, aunque la fecha todavía no es segura.

Y es que la disputa del Mundial va a condicionar el inicio de temporada y algunos equipos podrían descansar alguna semana más. Todo ello se acordará en una próxima asamblea de LaLiga en la que el Dépor acudirá ya como equipo de Primera División.