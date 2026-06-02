Yeremay sobre su futuro: "Dejo todo en manos del club y de mis agentes"

Terminadas ya las celebraciones del ansiado ascenso a Primera División, el Deportivo continúa con la planificación de la plantilla en la que volverá a competir en la élite ocho años después. Y un nombre volverá a marcar el verano y el resultado final: Yeremay Hernández.

El futbolista canario, poco dado a entrevistas, concedió una charla al periódico portugués Record. Este es uno de los diarios que desveló la temporada pasada el interés del Sporting de Portugal en Yeremay.

El jugador canario no cerró ninguna puerta en sus palabras, pero insiste en que su futuroestá ligado al Dépor y lo que suceda será consensuado entre todas las partes. Aun así, el titular a toda página es potente con un entrecomillado del futbolista: "quiero jugar la Champions".

En el extracto en video que ha publicado el periódico y en una respuesta más larga, Yeremay no es tan directo. "Tengo contrato hasta 2030 y ahora mismo solo pienso en irme de vacaciones con mis amigos y familia. Tengo contrato y no hay mucho más. Siempre he apostado por el Deportivo incluso en momentos en que otra gente se habría ido del Deportivo, seguramente por eso el club me tiene cariño. Estoy tranquilo y disfrutando de todo lo que hemos conseguido. Necesito descansar y descansar mi cabeza porque ha sido una temporada muy dura y muy exigente. Estoy muy tranquilo y dejo todo en manos del club y de mis agentes".