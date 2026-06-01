15 vídeos que tienes que ver de la fiesta de ascenso del Dépor en A Coruña

Los deportivistas protagonizan un recibimiento masivo al Dépor para celebrar el ascenso a Primera. Carmen G. Mariñas

El Dépor regresa a Primera y este domingo A Coruña lo celebró por todo lo alto desde por la mañana, con una fiesta repartida entre calle San Juan y Riazor que se trasladó después del partido a la fuente de Cuatro Caminos.

El de ayer fue un día de fiesta en una ciudad completamente vestida de blanco y azul. Estos fueron 15 de los mejores momentos para revivir un día histórico para el deportivismo.

1 - Previa de las peñas en la calle San Juan

La celebración comenzó pronto. Desde las 11:00 horas, las peñas del Deportivo convocaron una fiesta previa que tuvo su epicentro en la calle San Juan, con actuación musical incluida.

2 - Las hormigoneras animando a aficionados del Dépor...

Mientras, por toda la ciudad, desde Mesoiro hasta Monte Alto, siete hormigoneras del ascenso, de Horbesa, recorrieron las calles para animar al deportivismo.

3 - ... y a los de Las Palmas

Los aficionados de Las Palmas no se quisieron perder la fiesta y también estuvieron animando desde por la mañana.

4 - El concierto de The Rapants en Riazor

Junto al estadio, en la FanZone, se sucedieron los conciertos. Después de varias sesiones de DJs fue el turno de LG1DO y más tarde de The Rapants, desatando la locura en Riazor.

5 - El corteo masivo de la afición del Dépor en el paseo marítimo

Gran parte de la afición, cerca de 20.000 peronas, dejaron antes del partido una imagen histórica acompañando al bus por el paseo marítimo hasta Riazor; el camino al estadio más bonito del mundo.

6 - Los aficionados de Las Palmas cantando "Valerón, Valerón"

El de ayer fue un día de hermanamiento entre dos aficiones con un nexo en común: Juan Carlos Valerón.

7 - La llegada de los jugadores del Dépor

Pasadas las 17:00 horas, la plantilla del Dépor llegaba a Riazor donde miles de personas esperaban para ver a los héroes del ascenso.

8 - El recibimiento a Juan Carlos Escotet

Otro protagonista indiscutible fue el presidente del club, Juan Carlos Escotet, que fue recibido al grito de "presi, presi" por los deportivistas.

9 - El mosaico blanquiazul dentro del estadio

Dentro de Riazor, al inicio del partido, toda la afición llevó a cabo un mosaico blanquiazul para animar al equipo en su último partido en Segunda División.

10 - La invasión histórica del campo en Riazor

La imagen de la jornada fue sin duda la invasión del césped en Riazor. En cuanto el árbitro pitó el final del partido, miles de personas dejaron sus asientos para celebrar en el campo que el Dépor es de Primera.

11 - La actuación de ItaloBrothers con su 'Stamp on the Ground'

Una vez volvieron a las gradas, la fiesta continuó en Riazor con una sorpresa. ItaloBrothers salió al campo para interpretar su Stamp on the Ground, una de las canciones del deportivismo.

12 - La afición esperando a los jugadores en Cuatro Caminos

Mientras, quienes no pudieron ir a Riazor comenzaban a coger sitio junto a la fuente de Cuatro Caminos, esperando pacientemente a la llegada de los jugadores.

13 - La plaza de Cuatro Caminos transformada en Riazor

La plantilla llegó a las 23:45 horas a Cuatro Caminos, donde unas 26.000 personas la recibieron e hicieron de la plaza un nuevo Riazor.

14 - El capitán Villares convertido en un avión de The Rapants

La fiesta junto a la fuente de Cuatro Caminos contó con mucha música y no podían faltar The Rapants. Por eso, cuando sonó O Avión, el equipo transformó al capitán Villares en un aeroplano.

15 - Yeremay cantando "de Primera" junto a la afición del Dépor

La celebración dejó momentos de unión entre el equipo y la afición, como el de Yeremay iniciando un cántico que recuerda que el Dépor es de Primera.