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Los asientos de Riazor se vuelven objeto de culto: a la venta en Wallapop y se intercambian entre aficionados
Empiezan a aparecer en las plataformas de segunda mano asientos del estadio del Deportivo
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Una imagen que se repite al final de muchas temporadas en los estadios de fútbol es la de aficionados arrancando y llevándose los asientos como recuerdo. Una acción que suele abrir el debate sobre qué utilidad le darán realmente al objeto: ¿decorar el salón o el jardín? Parece que los del estadio de Riazor ya se pueden comprar en plataformas de venta de segunda mano o intercambiarlas entre aficionados.
Ayer, en el estadio de Riazor, en A Coruña, fueron varios los aficionados que se llevaron un asiento del estadio del Deportivo. De hecho, desde el club estiman que se arrancaron alrededor de 500. Aunque, por el momento, se desconoce si los asientos en venta corresponden al encuentro de ayer, o son más antiguos.
Al igual que ocurrió con las camisetas que Bad Bunny regaló a los empleados de Inditex, en su sede en Arteixo, los asientos del estadio coruñés no han tardado en aparecer en aplicaciones de venta como Wallapop. Como se puede observar en el siguiente anuncio un usuario vende un asiento por un módico precio de un euro.
Asimismo, también se observa una nueva tendencia entre aficionados del club: intercambiar asientos dependiendo de sus colores o del número. Una acción que recuerda al intercambio de cromo de fútbol o de Pokémon.