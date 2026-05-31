La invasión de campo de Riazor en el ascenso del Dépor desde dentro: "Fue un momento increíble"

La invasión de campo que se vivió en Riazor tras el ascenso del Deportivo a Primera División dejó miles de imágenes para el recuerdo. Entre los aficionados que saltaron al césped se encontraba Alejandro, un deportivista que no quiso perderse una celebración histórica junto al resto de seguidores blanquiazules.

Este hincha reconoce que todo ocurrió de manera espontánea. “Vi que saltaban más y fui detrás. Fue un momento increíble, vivimos un sueño”, explica sobre los instantes posteriores al pitido final que certificó el regreso del conjunto coruñés a la máxima categoría del fútbol español.

El aficionado asegura que intentó llevarse un recuerdo de una jornada que tardará mucho tiempo en olvidar. “No me pude subir a una portería, pero sí pude coger algo de red”, relata entre risas, recordando la euforia que se apoderó de las gradas y del terreno de juego.

Para Alejandro, el ascenso supone mucho más que un éxito deportivo. “Es increíble lo que hemos conseguido. Somos el Dépor y estamos de vuelta”, afirma con orgullo, reflejando el sentimiento compartido por miles de seguidores que celebraron hasta altas horas de la noche el regreso del club a Primera División.