La afición del Dépor invade el campo de Riazor para celebrar el ascenso

La afición del Dépor invadió el campo este domingo en cuanto terminó el partido. El equipo regresa a Primera y los deportivistas lo celebraron en las gradas y también desde el césped, en una imagen histórica en Riazor, que se alargó unos 20 minutos. Aunque no hay cifra oficial, es probable que unas 10.000 personas saltasen desde las gradas en un momento eufórico para el deportivismo.

El equipo regresa a Primera después de ocho años y los deportivistas no pudieron evitar disfrutar desde el verde el ascenso.

Aunque esta afición y este club han vivido muchos ascensos, hacía años que no se veía una invasión de campo y una imagen tan espectacular.

Hoy el resultado era lo de menos. El Dépor perdió ante Las Palmas por 1 gol a 2, pero el deportivismo tiene mucho que celebrar.

Por eso, miles de deportivistas han saltado directamente en el campo y con las gradas prácticamente vacías en las que, sin gente, se podía leer las palabras del Dépor.

Invasión de campo en Riazor. Quincemil

Los cánticos de "forza Dépor" se sucedían mientras prácticamente no quedaba ni un centímetro de césped sin un deportivista, en una marea blanca y azul con banderas del club y de Galicia.

Invasión de campo en Riazor. Quincemil

Desde megafonía pidieron que la gente volviera a sus asientos para continuar con la fiesta como estaba organizada, con los jugadores en el campo. Poco a poco, los aficionados van regresando a sus sitios.

También Villares, uno de los héroes de este ascenso y capitán del equipo, pidió a los seguidores que vuelvan a sus sitios.

Entre ellos también hubo quien aprovechó para celebrar el ascenso subidos a las porterías y llevándose, a modo de souvenir, la red de la meta.

Porterías sin red tras la invasión de campo en Riazor. Quincemil

Pero no todos fueron deportivistas. Algunos aficionados de Las Palmas, que hoy se llevan los tres puntos de la victoria, también estuvieron entre quienes saltaron al césped.

Llevó su tiempo, pero al cabo de unos 20 minutos la afición regresó de nuevo a sus asientos —con algunos rezagados en la zona de las vallas publicitarias—, dejando el campo de Riazor listo para comenzar la fiesta que estaba prevista.

Invasión de campo en Riazor. Cedida

Cuando termine, el equipo se subirá a un autobús descapotable que irá hasta Cuatro Caminos. La previsión es que el Dépor llegue a la fuente hacia las 22:30 horas.