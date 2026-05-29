Feiraco homenajea al Dépor con una cisterna tematizada tras el ascenso a Primera

El ascenso del Deportivo a Primera División sigue dejando imágenes poco habituales. Una de ellas llegará este fin de semana a los alrededores de Riazor, donde una cisterna tematizada con los colores y la imagen del club blanquiazul se sumará a las celebraciones del regreso del equipo a la élite del fútbol español.

La iniciativa parte de Feiraco, en colaboración con UCOGA, y busca rendir homenaje tanto al club como a una afición que ha acompañado al Deportivo durante los años más difíciles de su historia reciente.

El vehículo, una cisterna de leche gallega y cooperativa decorada con la imagen del Dépor, recorrerá habitualmente municipios de toda Galicia, llevando los colores blanquiazules por distintos puntos de la comunidad.

Como parte de esta acción especial, la cisterna permanecerá estacionada durante el fin de semana en la Plaza de Portugal, a escasos metros del estadio de Riazor, coincidiendo con el último partido de Liga y las celebraciones por el ascenso.

Vínculo histórico

La iniciativa también sirve para reforzar la histórica relación entre Feiraco y el Deportivo, dos marcas estrechamente vinculadas a la identidad gallega.

La conexión entre ambas entidades se remonta a una de las etapas más exitosas del club. Durante los años en los que Feiraco lució en la camiseta deportivista, el equipo vivió la época del denominado SuperDépor, conquistando la Liga de la temporada 1999-2000, además de títulos de Copa del Rey y destacadas participaciones europeas.

Nombres como Bebeto, Mauro Silva o Arsenio Iglesias forman parte de aquella generación que marcó una época en el fútbol español y que muchos aficionados siguen asociando a la presencia de la marca láctea en la equipación blanquiazul.

Tras años alejadas, ambas entidades volvieron a encontrarse en la temporada 2024-2025, cuando Feiraco regresó a la camiseta del Deportivo, coincidiendo nuevamente con una etapa de éxitos que ahora culmina con el regreso a Primera División.

La acción cuenta además con la colaboración de UCOGA, correduría especializada en el sector agroalimentario y ganadero, que recientemente abrió una oficina en la avenida de La Habana de A Coruña, muy cerca de Riazor, con una ambientación inspirada en la historia y la identidad del club.