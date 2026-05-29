Antonio Hidalgo: "Cuento con que Yeremay esté aquí el 6 de julio"

Aunque no lo parezca el Deportivo todavía no ha terminado la liga. Este domingo a las 18:30 horas recibe a la UD Las Palmas en lo que será una gran fiesta en Riazor. Antonio Hidalgo ofreció su penúltima rueda de prensa del curso con muchas preguntas sobre el futuro.

El técnico valoró que "todos estamos muy contentos y felices por el ascenso y desde ayer preparando el partido con una felicidad inmensa". El técnico no desveló si apostará por la base del equipo que ha venido siendo titular o dará minutos a los menos habituales: "decidiremos el once según cargas y molestias sabiendo que a priori sólo tenemos las bajas de Altimira y David Mella".

Además el equipo tiene en mente intentar acabar en primera posición. "Siempre tenemos una ambición grande y el quedar primero está a nuestro alcance aunque no dependemos de nosotros".

Yeremay

"Yo cuento el 6 de julio con Yeremay. Tiene un potencial brutal, creo que ha sido un año difícil para él pero ha mejorado muchísimo. Ayer entrenó bien y creo que ha sido un gran año".

Mario Soriano

Mario podría ser el domingo el único jugador en ser titular durante las 42 jornadas de liga. "Lo que habla bien de Mario es que con la cantidad de minutos que tiene en las piernas y los cambios de posición ha hecho unos números tremendos y veremos cómo llega el domingo para tomar una decisión".

Stoichkov

"A Stoichkov lo quiero muchísimo. Ya estuvo conmigo en Sabadell. Sabía que nos iba a dar mucho y aunque él habría querido jugar más, nos ha dado mucho y vino con un objetivo muy claro".

Ximo Navarro

"Ximo es alguien a quien le coges mucho cariño. Ha mostrado sus virtudes sobradamente pero su continuidad es una situación que se hablará con Fernando a partir del domingo".

La afición

"Siento una emoción tremenda. Me habían explicado cómo era Coruña consiguiendo objetivos pero la realidad supera cualquier cosa que me dijeran. Te saluda todo el mundo y te da las gracias. Estoy contentísimo por esto que hemos conseguido todos. Le doy un gran valor a la afición por los recibimientos. Los hicieron cuando faltaban muchas jornadas y ese apoyo fue decisivo".