The Rapants actuarán este domingo en A Coruña en la Fan Zone del Dépor

The Rapants actuarán este domingo en A Coruña como parte de la fiesta por el ascenso del Deportivo. La banda gallega ofrecerá un concierto a las 15:00 horas en la Fan Zone del Dépor, situada en la explanada del Palacio de los Deportes de Riazor del estadio de Riazor.

Esta actuación llegará casi dos meses antes de su concierto en las Fiestas de María Pita 2026. The Rapants estarán en la plaza el próximo 11 de agosto como parte de la programación de las fiestas.

La ciudad y la afición deportivista se preparan para una jornada inolvidable en la ciudad que arrancará a las 11:00 horas con los conciertos de Toni Seijas, Rafa Astray y DJ Robinson Ramos. Además, a las 13:00 horas actuarán LG1DO. A continuación lo harán The Rapants y después del partido la fiesta se trasladará a la fuente de Cuatro Caminos.

La Fan Zone volverá a congregar al deportivismo con diferentes actividades alrededor del partido. Esta iniciativa llegó para quedarse y se ha puesto en marcha en los últimos encuentros de liga desde que se estrenó el 1 de mayo ante el CD Leganés.

Del mismo modo, el club mantendrá abierto el Dé Beach Club, desde la mañana, al igual que el resto de días de la semana.