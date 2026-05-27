Fernando Soriano avanza los primeros movimientos en la plantilla del Deportivo

El Deportivo ha iniciado ya la confección de la plantilla con la que competirá la próxima temporada en Primera División. Aunque todavía queda por delante un encuentro de Liga, Fernando Soriano empieza a dar pistas sobre la situación de algunos jugadores.

En una entrevista concedida a los compañeros de Coruña Deportiva, el director deportivo dejó claro el papel de Nsongo Bil. “Tiene un contrato de varios años y estamos tranquilos. Será jugador de la primera plantilla la próxima temporada”. Además confirmó el interés en un joven futbolista holandés del De Graafschap llamado Teun Gijselhart de 21 años. “Es un jugador al que hemos seguido y veremos que pasa”.

Menos pistas dio sobre el futuro de algunos futbolistas de la primera plantilla. Y es que la idea es actuar como la temporada pasada y tener una reunión con cada uno de ellos para analizar la temporada y el futuro más inmediato. En esa lista aparecen nombres como Ximo Navarro o Germán Parreño. Sobre Yeremay el club espera seguir contando con el canario a 15 de agosto aunque lo normal es que su nombre vuelva a aparecer en las quinielas de grandes equipos.

Otro de los jugadores importantes en el tramo final de temporada fue Noé Carrillo que tendrá dinámica del primer equipo. El centrocampista renovó su contrato con el Deportivo hasta 2029 tras anotar el gol de la victoria ante el Leganés. En el club se confía mucho en su progresión.

En estos primeros días como equipo de Primera División ya se han relacionado diferentes nombres con el futuro del club. Sobre Marc Casadó, Soriano confirmó que no ha habido ningún contacto con el Barcelona. El Deportivo tiene por delante un verano largo en el que se espera una importante reestructuración de la plantilla en el regreso a la máxima categoría.